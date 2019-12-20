Внедрить безналичный расчет при первичной реализации жилья и авто поручил президент РК

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Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ — Внедрить безналичный расчет при первичной реализации жилья и авто поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Правительству и Нацбанку следует подготовить пакет законодательных поправок, обеспечивающих внедрение безналичного расчета при первичной реализации жилья и автотранспортных средств», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в пятницу.

Он отметил, что «правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей создаст открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса».

«В результате каждый предприниматель сможет провести проверку своего контрагента», — пояснил Токаев.

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