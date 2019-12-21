Нур-Султан. 21 декабря. КазТАГ — Данияр Елеусинов победил американца Алана Санчеса в вечере бокса в Финиксе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов одержал победу над американцем Аланом Санчесом в поединке, который состоялся Финиксе (Аризона США). Поединок был рассчитан на десять раундов и открывал вечер бокса «Дэниэл Джейкобс vs Хулио Сезар Чавес-младший», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Таким образом, по данным НОК, олимпийский чемпион Данияр Елеусинов одержал девятую победу на профессиональном ринге.

«В начале боя казахстанец нанес сопернику сильный удар, в результате которого у Санчеса образовалось рассечение над левым глазом. В пятом раунде, судья остановил бой из-за этого рассечения и присудил Елеусинову победу техническим нокаутом», — уточняется в сообщении.