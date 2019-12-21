Штрафовать монополистов за отказ впускать к себе следователей-антимонополистов хотят в РК

Нур-Султан. 21 декабря. КазТАГ – Штрафовать монополистов за отказ впускать к себе следователей-антимонополистов хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В статью 162 (невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию) Кодекса РК «Об административных правонарушениях» планируют внести дополнительную часть 2, направленную на повышение ответственности объектов расследования за непредоставление допуска на территорию и запрашиваемой информации при выполнении сотрудниками антимонопольного органа своих функций.

«Создание препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещения и на территорию – влекут штраф на физических лиц в размере 50, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 360 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1% от совокупного годового дохода субъекта крупного предпринимательства, а в случае невозможности определения совокупного годового дохода – в размере 2 тыс. МРП. Примечание. Совокупный годовой доход субъекта крупного предпринимательства определяется согласно, представленной в орган государственных доходов декларации по корпоративному подоходному налогу, за налоговый период, предшествующий дате совершения административного правонарушения», — говорится в предложенном дополнении к статье 162.

Разработчики поправок ожидают, что тем самым удастся снизить риски уничтожения (скрытия) фактов нарушения объектами расследования, в том числе при совершении картельных соглашений.