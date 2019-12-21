Скончалась мама Имангали Тасмагамбетова

Атырау. 21 декабря. КазТАГ — Скончалась Дильда Матайкызы — мама Имангали Тасмагамбетова, передает корреспондент агентства.

«В семье Тасмагамбетовых большая потеря — ушла из жизни Дильда Матайкызы. В последнее время она болела, сказался и возраст — ей под 90 лет, поэтому переехала в родные места. По нашим сведениям, Имангали Нургалиевич после встречи с Лавровыв (министр иностранных дел России — КазТАГ) из Москвы вылетел в Атырау. Сюда уже приходят первые соболезнования», — сообщили редакции друзья семьи по телефону в полдень субботы.

Дильда Матайкызы известна как педагог и автор книги «Исповедь матери» в переводе Герольда Бельгера.

«Обращение к народным традициям и обычаем не редкость. Однако ценность труда Дильды Матайкызы в том, что культивирование нравственных постулатов, ее лирико-педагогические отступления, адресованные молодому поколению, неразрывно связаны с повествованием о собственной судьбе, судьбе поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы военного и послевоенного времени», пишет в своей рецензии газета «Казахстанская правда».

Союз журналистов Казахстана и международное агентство КазТАГ выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям семьи Тасмагамбетовых по поводу ухода из жизни самого дорогого человека.