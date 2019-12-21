Назначены послы РК в Словакии, Эстонии, Новой Зеландии, Камбодже и Лаосе

Нур-Султан. 21 декабря. КазТАГ — Назначены послы Казахстана в Словакии, Эстонии, Новой Зеландии, Камбодже и Лаосе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Василенко Роман Юрьевич – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике; Сейтимов Нурлан Мусатаевич – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Арыстанов Аркен Кенесбекович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан Сапарович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству», — говорится в сообщении Акорды в субботу.