Государство ежегодно экономит за счет института частных судоисполнителей Т1,5 млрд

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Государство ежегодно экономит за счет института частных судоисполнителей (ЧСИ) Т1,5 млрд, заявил министр юстиции Марат Бекетаев.

«Вследствие избытка численности госсудоисполнителей проведена их оптимизация, в результате которой проведено их сокращение в четыре раза – с 1245 до 303. Численность ЧСИ удалось увеличить в три раза, до 2200 единиц. Это позволило бюджету республики сэкономить порядка Т1,5 млрд ежегодно», — сказал Бекетаев в понедельник на правительственном часе в мажилисе, представляя поправки по вопросам исполнительного производства.

С начала 2016 года ЧСИ переданы полномочия по исполнению всех документов, за исключением тех, которые затрагивают интересы государства в значительной сумме – ими занимаются государственные судебные исполнители, пояснил министр.

По его словам, значительный блок вопросов удалось разрешить через автоматизацию судебного производства. Для этого создана автоматизированная информационная система органов исполнительного производства (АИС ОИП). В 2017 году это система передана в доверительное управление Республиканской палате ЧСИ.

По мнению министра, такое решение было оправданным.

«В первую очередь, удалось сэкономить выделяемые на сопровождение этой системы бюджетные средства – порядка Т90 млн ежегодно. А кроме того создано на базе АИС ОИП несколько платных функционалов. Это позволило системе приносить доход, который направляется на погашение затрат по ее созданию, сопровождению и модернизации. В дальнейшем, после возмещения затрат, излишнее доходы будут поступать в бюджет государства», — заключил Бекетаев.