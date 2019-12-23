Минюст, акиматы и Республиканская палата ЧСИ трудоустроили 816 должников – Бекетаев

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство юстиции Казахстана, акиматы и Республиканская палата (РП) частных судебных исполнителей (ЧСИ) трудоустроили 816 должников, сообщил министр юстиции Марат Бекетаев.

«План по созданию эффективной системы взыскании алиментов включает взаимодействие с местными исполнительными органами путем заключения и реализации трехсторонних меморандумов между минюстом, акиматами и РП ЧСИ РК о взаимном сотрудничестве по вопросам взыскания алиментов. Планом по его реализации также охвачены вопросы трудоустройства должников. В рамках проведенной работы трудоустроено 816 должников, снизились проблемные алименты с 25 тыс. до 14 тыс. (должников – КазТАГ)», — сказал Бекетаев в понедельник на правительственном часе в мажилисе, представляя поправки по вопросам исполнительного производства.

Одним из дополнительных механизмов улучшения ситуации в этом вопросе, по мнению минюста, будет создание отдельного фонда. 21 ноября состоялся внеочередной съезд ЧСИ, на котором были рассмотрены и вопросы взыскания алиментов. Министр уточнил, что по итогам съезда принято решение о создании Социального фонда. Основная цель фонда – оказание помощи гражданам, являющихся сторонами исполнительного производства и находящимся в затруднительном финансовом положении.

Бюджет фонда, по информации министра, будет формироваться членами РП ЧСИ за счет членских взносов и добровольных пожертвований. Поэтому, пояснил докладчик, средства фонда лимитированы.

«Это – пока пилотный проект и работа будет контролироваться попечительским советом палаты», — сказал министр.

Также, в целях обеспечения предоставления качественных услуг ЧСИ, внедрен рейтинг ЧСИ.

«Теперь граждане могут выбрать наиболее опытного и квалифицированного судебного исполнителя на сайте министерства», — сказал глава минюста.

Также в планах – обеспечить судебных исполнителей специализированными планшетами для составления описи имущества, актов и постановлений, фото и видеофиксации исполнительских действий, а также видео-жетонами для съемки процессуальных действий.

«Если обязанность исполнителя – фиксировать на видео все процессуальные действия во время контакта с должником будет зафиксирована в законе, тогда это повысит прозрачность работы судебных исполнителей, намного облегчит рассмотрение жалоб и рассмотрение дел в суде», — пояснил министр депутатам.