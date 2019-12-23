Социальный фонд для алиментщиков породит иждивенчество и безответственность – Карагусова

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Создание так называемого «фонда» для алиментщиков за счет бюджета будет снова порождать социальное иждивенчество и безответственность, заявила председатель комитета мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова.

«Это противоречит всему стратегическому направлению нашей страны. Создание так называемого «фонда» для алиментщиков и опять за счет бюджета (…). Бюджет – это деньги налогоплательщиков и вот это (фонд – КазТАГ) будет порождать снова социальное иждивенчество и безответственность», — сказала Карагусова в понедельник в ходе обсуждения поправок по вопросам исполнительного производства, выступая против некоторых моментов в законопроекте, в том числе создания по решению Республиканской палаты частных судебных исполнителей Социального фонда по алиментам.

Кроме того, по ее словам, в международном опыте, как и везде, алименты связаны не с содержанием, необходимым для ребенка, а с определенной частью, процентом от дохода того или иного родителя.

«Нам, наоборот, нужно ужесточить в определенной степени сам механизм взимания алиментов, воспитывать ответственность родителей за своих детей. Задолженность по налогам, какой бы она ни была, тут же вывешивается на всеобщее усмотрение. Давайте также подходить к алиментщикам», — предложила парламентарий.

По ее мнению, если вокруг будет создана необходимая информационная среда, будет проводиться необходимая работа по воспитанию ответственности родителей, потому что это дети, ситуация должна быть другой.

«Перекладывать это опять на государство (…). Тогда давайте вообще институт семьи уберем, все будет делать государство», — посетовала Карагусова.