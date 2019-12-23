Динара Садуакасова – в «топ-10» женских мировых шахмат, лыжная акробатка Жанбота Алдабергенова в шаге от медали этапа КМ, очередные неудачи штангистов и хоккейная «молодежка» перед чемпионатом мира в элитном дивизионе

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шахматы: в первой десятке рейтинга FIDE!

Динара Садуакасова, которая в конце октября отметила свое 23-летие, закончит нынешний год в «топ-10» женского рейтинга Международной федерации шахмат (FIDE). Это поистине историческое достижение.

По данным сайта 2700chess.com, ее личный коэффициент с 2505 в начале декабря вырос до 2518,5. Такая прибавка стала возможной благодаря успешному выступлению Динары на турнире в Исландии. А значит, с 11-й позиции она поднимется на 9-ю, отодвинув грузинскую шахматистку Нану Дзагнидзе (2515) и индианку Дронавалли Харика (2518). Официально это произойдет в первый день нового года. Выше нашей соотечественницы будут располагаться представительницы лишь пяти стран: Хоу Ифань (Китай) – 2664, Цзюй Венцзюнь (Китай) – 2584, Хампи Конеру (Индия) – 2580, Александра Горячкина (Россия) – 2578, Мария Музычук (Украина) – 2552, Екатерина Лагно (Россия) – 2552, Анна Музычук (Украина) – 2539, Виктория Чмилите (Литва) – 2538.

Лыжная акробатика: первый старт – и сразу 4-е место

В этой дисциплине лыжного фристайла состоялся первый этап Кубка мира сезона 2019/20. Местом его проведения стал Китай – страна, спортсмены которой являются сегодня лучшими на планете зимними акробатами. Причем в рамках одного этапа были разыграны два комплекта наград: за первый участники боролись в субботу, за второй – на следующий день, в воскресенье.

В субботу успешно выступила наша Жанбота Алдабергенова. Начала она средне, став 13-й в квалификации, что, впрочем, позволило ей пройти в первую финальную стадию, к которой допускаются 16 спортсменок (а вот Акмаржан Калмурзаева упала на приземлении и довольствовалась 17-м местом). Там Жанбота выглядела уже более уверенно и получила пятую оценку, тем самым пробившись в главный финал, то есть в «топ-6». Прыжок в решающем раунде принес ей итоговое 4-е место. А призовую тройку составили китаянка Сю Меньтао, белоруска Александра Романовская и австралийка Лора Пил.

Воскресные соревнования сложились для Жанботы менее удачно: она стала только 16-й. На четыре строчки ниже в итоговом проколе расположилась Калмурзаева. После первого этапа Алдабергенова идет 7-й в общем зачете Кубка мира, уступая трем китаянкам, белоруске, австралийке и россиянке.

Баскетбол: первая гостевая победа «Астаны»

Свой 10-й матч в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ сезона 2019/20 провела «Астана». Вчера в польском городе Зелена Гура она встретилась с местным клубом и сумела одержать первую выездную победу в нынешнем чемпионате. Хотя дался ей этот поединок очень непросто.

По ходу матча вперед в счете выходила то одна команда, то другая, причем уйти в отрыв больше чем на пять-шесть очков никому не удавалось. За две минуты до финальной сирены «Астана» имела преимущество «+1», и тут отличный отрезок выдал новобранец казахстанского клуба Джеймс Флоренс, который сначала сам прошел под кольцо и уложил мяч в корзину, а затем забил трехочковый. Тем не менее, у хозяев площадки был шанс перевести игру в овертайм: на последних десяти секундах они владели мячом и имели возможность одним дальним броском сравнять счет. Однако им это не удалось. После четырех поражений подряд «Астана» наконец-то выиграла – 81:78. Наиболее результативными в ее составе стали упомянутый Флоренс – 25 очков, а также Душан Ристич – 19 (плюс 17 подборов) и Джеремия Хилл – 11.

Теперь у казахстанского клуба четыре победы при шести проигранных матчах, и он занимает 9-ю позицию в турнирной таблице.

Тяжелая атлетика: не разочаровал только Игорь Сон

В Дохе близится к завершению международный турнир «Кубок Катара», который важен, прежде всего, с точки зрения завоевания рейтинговых очков, необходимых для того, чтобы отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Поскольку у казахстанских штангистов, выступающих в последнее время крайне неудачно, очковый запас невелик, тренерский штаб национальной сборной решил делегировать в Катар сильнейших. Во всяком случае, это относится к мужской команде. В ее заявку попали, в частности, олимпийский чемпион 2016-го Ниджат Рахимов, бронзовый призер тех же Игр Денис Уланов (в Дохе оба соревновались в весе до 81 кг), не нуждающийся в представлениях Илья Ильин (до 96 кг), наш единственный медалист чемпионата мира 2019-го Игорь Сон (до 61 кг). Тут нужно сказать, что последний на ЧМ выступал в неолимпийской категории до 55 кг, а теперь перешел в следующую.

Именно Сон и показал лучший результат среди всех казахстанцев. Он стал победителем в своем весе, подняв в сумме двух упражнений (рывок и толчок) 278 кг – не очень много, но для молодого штангиста в общем-то неплохо. А вот выступление Рахимова и Уланова вряд ли может удовлетворить. Первый с суммой 342 кг занял седьмое место, а второй, подняв в общей сложности 315 кг, стал десятым. Для сравнения: на последнем чемпионате мира результаты трех призеров в этой весовой категории были следующими: 378, 377 и 363 кг.

Вчера вечером на помост должен был выйти Ильин. Информации о показанном им результате пока нет, но известно, что в первую тройку он не попал. Борьба за «золото» развернулась между действующим олимпийским чемпионом иранцем Кианушем Рустами и катарцем Фаресом Эльбахом. С разницей в один килограмм выиграл последний – 404 кг против 403 кг. Бронзовый медалист, тоже иранец, отстал от них намного – 371 кг.

Хоккей: «Барыс» по-прежнему идет 3-м

На минувшей неделе «Барыс» совершил выездное турне, в ходе которого сыграл с тремя командами, располагающими по соседству в турнирной таблице другой конференции – Западной.

В матче с нижегородским «Торпедо» подопечные Андрея Скабелки четырежды заставляли капитулировать голкипера хозяев льда, при этом сохранив свои ворота «сухими». Счет в начале второго периода открыл Корбэн Найт. Ближе к середине заключительной трети игры Егор Петухов и Дмитрий Шевченко в течение полутора минут забили два гола, после чего судьба поединка была фактически предрешена. А точку поставил оформивший «дубль» Найт – 4:0.

Спустя два дня «Барыс» гостил у подмосковного «Витязя». Пропустив в середине первого периода шайбу, он до перерыва восстановил равновесие, а во второй трети матча провел еще три результативные атаки. В заключительной десятиминутке соперники обменялись голами. В итоге еще одна победа казахстанского клуба – 5:2. Дважды отличился Линус Виделль, по разу – Корбэн Найт, Кертис Волк и Дмитрий Шевченко.

Наконец, вчера наша команда играла в Москве со «Спартаком». В стартовой трети и в начале второй она пропустила две шайбы. Одну из них вскоре отыграл Аркадий Шестаков. Минимальное преимущество хозяев льда сохранялось до последних секунд, когда в пустые ворота «Астаны» (в попытке спасти матч голкипера заменили полевым игроком) был забит еще один гол – 1:3.

С 50 очками после 38 игр «Барыс» по-прежнему занимает 3-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Но если считать потерянные очки, то он идет вровень с располагающимся на второй позиции омским «Авангардом».

Хоккей: задача – сохранить прописку в высшем дивизионе

В течение десяти дней, с 26 декабря по 5 января, в Чехии будет проходить молодежный чемпионат мира (для хоккеистов не старше 20 лет) в элитном дивизионе. Среди десяти команд-участниц будет и казахстанская. Причем она второй год подряд выступает в компании сильнейших сборных – в прошлый раз наши ребята сумели отстоять свои позиции в мировой элите, выиграв у датчан в поединке за 9-10 места.

Сначала пройдут матчи в двух группах. Казахстанцы попали в квинтет «А». 26 декабря они сыграют со швейцарцами, назавтра – со словаками, 29 декабря – с финнами, а в предпоследний день года – со шведами. Состав группы «В», скажем так, более звучный: Россия, Канада, США, Чехия, Германия. Впрочем, в последнее время стало трудно называть фаворитов – скажем, те же швейцарцы и на молодежном, и на взрослом уровне могут выиграть у кого угодно.

По четыре команды из каждой пятерки продолжат борьбу в «плэй-офф» — в четвертьфиналах, полуфиналах и финале. А сборные, занявшие последние места в своих группах, в очном поединке друг с другом выявят, какая из них сохранит прописку в элитном дивизионе.

Руководит нашей «молодежкой» Сергей Старыгин. В состав команды включены: вратари – Владислав Нурек, Роман Калмыков и Максим Павленко; защитники – Тамерлан Гайтамиров, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Артем Королёв, Тимофей Катасонов, Давид Муратов, Владимир Шлычков, Илья Нестеров, Рустем Джумагулов; нападающие – Руслан Дёмин, Юсуп Асуханов, Андрей Буяльский, Максим Мусоров, Олег Бойко, Денис Чапоров, Станислав Александров, Владислав Сайко, Ансар Шайхмедденов, Диас Гусейнов, Валерий Ницевич, Алихан Омирбеков, Максим Чалов, Константин Бондаренко, Никита Ляпунов.

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