Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Т32 млрд хотят потратить за три года на строительство второй очереди метрополитена Алматы, передает корреспондент агентства.

Согласно подпрограмме 1 («Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена») проекта бюджетной программы «Обеспечение развития городского рельсового транспорта» на строительство второй очереди метрополитена Алматы в 2020 году просят выделить Т12 млрд, а в 2021 и 2022 годах по Т10 млрд ежегодно.

При том, что документ датируется 3 декабря 2019 года, в проекте указано, что на 2018 год заложено Т5,3 млрд, а на 2019 год – Т9 039 420 000.

«Подпрограмма предусматривает строительство второго пускового комплекса второй очереди метрополитена Алматы. Трасса второго пускового комплекса второй очереди метрополитена представляет собой линию, расположенную под проезжей частью проспекта Абая в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи с двумя станциями – станция «Сарыарка» (глубокого заложения) и станция «Достык» (мелкого заложения). Строительная длина в двухпутном исчислении – 3,1 км; эксплуатационная длина – 2,7 км. Протяженность перегонных тоннелей в двухпутном исчислении – 2,4 км; длина оборотного съезда с отстойными тупиками станции «Достык» – 264 м. Среднее расстояние между станциями – 1,4 км», — сказано в описании подпрограммы проекта бюджетной программы.

Там же сказано, что в 2019 году планируется продолжить строительно-монтажные работы на станциях «Сарыарка» и «Достык».

«В частности, разработка котлована второго этапа станции «Достык», сооружения верхнего строения пути и производства подготовительных работ для ускорения проходки перегонных тоннелей от станции «Достык» до станции «Калкаман». Завершение строительства ожидается в 2020 году. А также, запланировано приобретение материалов (кабельно-проводниковая продукция) и оборудования (тоннельные вентиляторы, совмещенная тягово-понизительная подстанция, лифты, эскалаторы). Завершение строительства ожидается в 2020 году. В 2021 году предполагается начало строительства третьего пускового комплекса, включающего в себя линию, протяженностью 2,4 км и станцию «Калкаман», — говорится в документе.