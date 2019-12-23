Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Полиция раскритиковала работу дорожных служб Алматинской области в зимний период, передает корреспондент агентства.

«В Алматинской области полицейские при обследовании дорог выявили ряд недостатков, связанных с ненадлежащей очисткой зимних дорог. С начала года полиция организовала 1734 обследования дорог, по результатам которых в местные исполнительные органы и дорожным службам выписаны 1753 предписания. За различные нарушения правил содержания дорог в отношении ответственных лиц составлено 156 адмпротоколов по статье 631 (Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений) КоАП РК», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматинской области в понедельник.

Отмечается, что последнее обследование трассы Алматы–Талдыкорган производилось с участием высокопоставленных полицейских чиновников региона, а также представителей компаний «КазАвтоЖол» и «КазАвтоДор», ответственных за надлежащее состояние республиканской дороги.

«Надо признать, что дорога своевременно не подсыпается и не очищается, на которой впоследствии образуется бугристая наледь, очень опасная для водителей. Особенно, снежные переметы и гололедица опасны на горных перевалах, подъемах, спусках и крутых поворотах. При последнем обследовании дорожным службам было указано на эти недостатки, отмеченные на перевале Мукыры, Архарлы и других участках автодороги Алматы–Оскемен. Дорожники оправдываются обильным снегопадом, нехваткой спецтехники, осуществляющей расчистку и подсыпку специальными ингредиентами», — отметили полицейские.

По информации ДП, во время последнего снегопада (21 декабря) на участке автодороги от Талдыкоргана до перевала Архарлы дорогу очищали лишь три спецавтомашины, одна из которых оказалась в неисправном состоянии.

«Представителям «КазАвтоЖола» и «КазАвтоДора» было указано на нехватку спецтехники и в итоге при возвращении на двух горных перевалах уже работали пять-шесть единиц тракторов и «КамАЗов», расчищавших дорогу. Установлено, что в одном из ДЭУ, например, из 15 состоящих на балансе автомашин восемь в нерабочем состоянии и находятся на ремонте. Только с начала декабря в дорожные службы и местные исполнительные органы было направлено 53 предписания по устранению недостатков. И выписано 12 административных протоколов. Сейчас на дорогах значительно усилено автопатрулирование. Полицейские продолжают оказывать водителям необходимую помощь», — добавили в пресс-службе.

Алматинская областная полиция также напомнила водителям о сложившейся в регионе непогоде и внимательности на обледенелых дорогах.