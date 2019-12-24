Несырьевые экспортные контракты на $300 млн заключили за январь-ноябрь экспортеры РК

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Несырьевые экспортные контракты на $300 млн заключили за январь-ноябрь экспортеры Казахстана, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«По итогам 11 месяцев 2019 года заключен 61 экспортный контракт на сумму более $300 млн и обеспечено участие порядка 250 экспортеров в 26 зарубежных мероприятиях. Совокупные затраты на сервисную поддержку показывают, что Т1, потраченный на проведение и организацию внешнеторговых площадок, увеличивает объем экспорта на Т83,3», — говорится в ответе Мамина на запрос.

По его словам, в 2019 году предусмотрено возмещение транспортных расходов экспортерам при экспорте готовых товаров.

«В рамках второго пакета правил возмещения части затрат экспортеров предусмотрено возмещение 50% затрат по доставке до конечного пункта назначения. В настоящее время внедряется программа экспортной акселерации, направленная на поддержку предприятий в экспортных вопросах, в том числе сопровождение участника акселератора до выхода на новые рынки и подписание контрактов с зарубежными контрагентами. Ожидается, что к 2025 году в стране появятся 78 новых предприятий пищевой и легкой промышленности, уверенно экспортирующих свою продукцию на новые рынки», — отметил премьер.

Как уточнил глава кабмина, в рамках ГПИИР-3 разрабатывается программа развития казахстанских брендов, по итогам реализации которой ожидается выход и закрепление казахстанских брендов на рынке макрорегиона (страны СНГ, Иран, Западный Китай, Кавказ).

«В целях увеличения экспорта через интернет-торговлю запущена программа «Школа интернет-экспортера». Как результат 50 предприятий уже выведены на международную платформу Alibaba со статусом «Золотой поставщик», шесть компаний – на Ebay и Etsy. На базе АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» создано «единое окно» для экспортеров в целях введения единой скоординированной экспортной политики. Планируется создать региональные центры поддержки экспортеров для оказания организационной, консультационной и информационной поддержки и содействия выходу предприятий регионов на иностранные рынки. Применяемые меры поддержки позволят экспортерам снизить себестоимость поставляемой продукции, что, в свою очередь, даст ей возможность конкурировать на внешних рынка», — уточнил Мамин.

Напомним, 13 ноября мажилисмены, обращаясь с запросом, поинтересовались у премьера, какие изменения ожидает Казахстан после завершения переходного периода по вступлению в ВТО, а также тем, какие системные меры предпринимаются по увеличению несырьевого экспорта.