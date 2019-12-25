Прогноз на 2020 год: «Шоковая терапия» — это то, что нужно всем без исключения

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год. И было бы неплохо, если бы часть из прогнозируемых событий стала действительностью

Традиционно нестандартный взгляд на грядущие события Saxo Bank формулирует в стиле политэкономической фантастики. Учитывая основные тренды в политике и экономике, как мировой, так и отдельных стран, аналитики банка идут от обратного и артикулируют вещи, которые кажутся маловероятными.

Если включить логику, то этого просто не может быть! Тем не менее, даже невероятные прогнозы от Saxo Bank нет-нет, да сбываются. Например, в 2019 году частично оправдался один из прогнозов – о существенном ухудшении динамики ВВП Германии.

«Мы считаем, что в 2020 году главной темой станет резкая смена заведенного порядка вещей, — заявил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, представляя «Шокирующие предсказания» журналистам. — В этом году маятник политической обстановки, монетарных и фискальных курсов, а также стратегий защиты окружающей среды может качнуться в другую сторону. В политической сфере это может означать внезапный провал популистских идей, в экономическом регулировании центральные банки могут отойти в сторону, и, может быть, даже частично нормализовать процентные ставки, а на освободившееся место встанут правительства с расходами на инфраструктуру и климат».

Итак, какие из событий аналитики считают маловероятными, но если они произойдут, то изменится картина мира?

США: Трамп потеряет не только власть, но и доллар

Согласно прогнозу Saxo Bank, эта страна получит нового президента, доллар упадет в цене, экономику будут спасать 25-процентным налогом.

«В начале года для Трампа не обещают ничего хорошего ни данные опросов, ни настроения электората. Его победу в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально», — отмечают в Saxo Bank.

Победителем президентских выборов в США в 2020 году станет кандидат от демократов — Элизабет Уоррен, демократы также получат контроль и над обеими палатами американского Конгресса по итогам предстоящих выборов.

Один из прогнозов вообще представлен детально: «Демократы получают в голосовании перевес более чем в 20 млн. голосов, усиливают контроль над Палатой представителей и, хотя с трудом, но захватывают и Сенат».

Баланс Федеральной резервной системы (ФРС) будет раздут до неимоверной величины, чтобы Трамп мог профинансировать новые расходы на улучшение инфраструктуры, которые он обещал своим избирателям. Все это произойдет в условиях сохранения предельно низких процентных ставок в США и гигантского дефицита бюджета страны. Девальвация доллара будет происходить по мере углубления стимулирующих мер, резкого увеличения зарплат и цен.

Что касается торговой войны, развязанной в этом году Вашингтоном и Пекином, то аналитики банка прямо-таки желают, чтобы 2020 год начался с относительной стабильности на этом фронте. Этому, по идее, должны способствовать договоренности по вопросам таможенных пошлин, валютной политике КНР и закупкам Китаем американских сельхозтоваров.

Однако ситуация может развиваться по другому сценарию: дефицит баланса торговли с Китаем в Штатах не уменьшится, поскольку КНР больше не может наращивать закупки сельхозпродукции. Это тут же ударит по популярности президента США Дональда Трампа: видя данные опросов, предрекающие ему сокрушительное поражение на выборах, Трамп потеряет терпение, и его администрация спешно выдвинет новую идею из серии «Америка прежде всего» — введет 25-процентный единый налог на всю продукцию, произведенную за рубежом.

В новых условиях американские корпорации будут стремиться по возможности перенести производство в США, чтобы избежать налогового «проклятия». Это приведет к еще большему уплотнению американского рынка труда, усилению инфляции до 5% и скачку доходности 10-летних американских гособлигаций до 6% в 2020 году.

Кристин Лагард нужно выйти в плюс

Saxo Bank очень желает, чтобы ситуация на денежном рынке в Европе изменилась в лучшую сторону. Сегодня, увы, европейские банки находятся в сложной ситуации в условиях сверхнизких ставок, усиления регулирования, а также конкуренции со стороны финтех-компаний на нишевых рынках. Введение прогрессивной схемы применения ставки по депозитам несколько ослабило негативные последствия отрицательных ставок, но банки региона остаются на пороге кризиса.

В 2020 году ситуация, однако, может измениться, отмечают в Saxo Bank и выдают желаемое в качестве прогноза.

Чтобы заставить правительства стран Еврозоны, особенно Германии, перейти к стимулированию экономики за счет бюджетных мер, ЕЦБ развернет курс денежно-кредитной политики и 23 января 2020 года поднимет ставки. Дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ в скором времени выведет ставку по депозитам в ноль, а к концу года даже в небольшой плюс.

Аналитики Saxo Bank по сути дают подсказку Кристин Лагард, как действовать. Но вот готова ли она попрактиковать «шоковую терапию» — большой вопрос.

ADR выместит доллар

Азиатские страны создадут новую резервную валюту, поддерживаемую Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), чтобы устранить доллар США из региональной торговли.

Новая азиатская валюта, которая, по мнению Saxo Bank, могла бы получить название «азиатское право заимствовании» (Asian Drawing Right, ADR), будет равняться двум долларам США, что сделает ее самой крупной в мире валютной единицей.

Местные экономики заключат многостороннее соглашение о переводе всей торговли в регионе только на ADR. Россия и страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся, понимая свою растущую зависимость от азиатского рынка.

Переход значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту еще больше сократит приток в США денежных средств, необходимый для финансирования обоих дефицитов — и торгового, и бюджетного. Всего за несколько месяцев доллар ослабеет на 20% относительно ADR и на 30% — относительно золота, так что спотовая цена драгметалла в 2020 году поднимется ощутимо выше $2 тыс. за унцию.

Что ожидает другие страны?

Россия. Она получит двойную выгоду от прогнозируемых событий. С одной стороны, перипетии на нефтяном рынке поднимут цену Brent до $90 за баррель. Благодаря этому вырастут акции «Роснефти» на 50%, укрепится бюджет в целом. С другой стороны, в результате увеличения внимания к климатической политике во всем мире, Россия выиграет, во-первых, как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. Во-вторых, перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель приведет к резкому скачку цен на никель в 2020 году. В этом случае акции «Норильского никеля» подорожают на 50%.

Венгрия. Имеет все предпосылки для того, чтобы покинуть Евросоюз. ЕС запустил против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране (фактически, ее премьером Виктором Орбаном) все более жесткие ограничения на свободу и независимость прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников. Венгерское руководство отвечает, что страна всего лишь защищает свою культуру от массовой иммиграции. В 2020 году сторонам станет еще труднее договориться. Орбан начнет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией в противоположность остальной Европе, и эта резкая смена тона совпадет с минимизацией европейских траншей в следующие два года.

Швеция. В 2020 году начнет интегрировать в общество иммигрантов и снижать чрезмерный охват социальных служб, введет мощные меры фискального стимулирования и этим круто поднимет курс нацвалюты. «Крупные традиционные партии Швеции приняли необычное коллективное решение: игнорировать антииммиграционные голоса, доля которых среди избирателей уже превысила 25%. Оправдание было благое — всеобщая открытость и равенство, а также защита шведской открытой экономической модели. Но все можно довести до абсурда, и любая модель должна быть способной изменяться при изменении обстоятельств. Остальные скандинавские страны теперь говорят о «шведской обстановке» как об угрозе, а не образце для подражания», — отмечают в Saxo.

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