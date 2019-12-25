Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Целесообразностью содержания Центральной референс-лаборатории в Алматы озаботился депутат мажилиса парламента РК Александр Суслов.

«В прогнозе возможных, экономических, социальных, правовых, экологических последствий действия принимаемого закона отмечено, что некоторые биологические и химические агенты могут стать причиной заболеваний. В настоящее время в Алматы действует Центральная референтная лаборатория, которая является хранителем штаммов опасных и особо опасных инфекций. В этой связи поясните пожалуйста, какова практическая целесообразность данной лаборатории для нашей страны? И связана ли ее деятельность с данным протоколом?» — задал вопрос Суслов на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона «О ратификации протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 1925 года)» в среду.

Отвечая на вопрос, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что работа лаборатории ведется исключительно в научных целях.

«В 2004 году было заключено соглашение, и в его рамках была построена лаборатория. В целом деятельность данного учреждения является чисто научной. Там у нас располагается Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций, большое здание в четыре этажа, где действительно хранятся определенные штаммы, проводятся исследования. Там же расположен филиал Национального центра биотехнологий. В рамках лаборатории сотрудничают три министерства – сельского хозяйства, образования и науки, и здравоохранения», — уточнил Аймагамбетов.