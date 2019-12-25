«Республика Казахстан накануне нового десятилетия векa». «Интернет помнит все: самые громкие высказывания казахстанских чиновников в 2019 году». «На экс-после Казахстана в России Имангали Тасмагамбетове рано ставить крест». «Казахская семья в XXI веке — какая она?»

Сетевой Казахстан 25 декабря 2019г.

LITER . KZ . «Больше 181 часа в пути и почти миллион подписчиков: в Акорде озвучили итоги деятельности президента за год» — За прошедший год, а точнее с 20 марта 2019 года, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в 463 мероприятиях, подписал 45 законов, 226 указов и 68 распоряжений, а в пути провел 181 час и 36 минут. За это время он написал в своем Twitter 862 твита, и заработал почти миллион подписчиков в Instagram, сообщил на брифинге в Акорде пресс-секретарь президента Берик УАЛИ.

TIME . KZ . «Эпоха перемен» — Главные события уходящего года по версии нашей газеты — 19 марта первый президент — Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о сложении с себя полномочий главы государства. Исполняющим обязанности руководителя страны согласно Конституции стал возглавлявший на тот момент сенат парламента Касым-Жомарт ТОКАЕВ, который 9 июня одержал уверенную победу на внеочередных президентских выборах — за него проголосовали 70,7 процента избирателей. В середине июня, едва вступив в должность президента после выборов, Касым-Жомарт Токаев своим указом создал Национальный совет общественного доверия (НСОД), целью которого является налаживание диалога между властью и народом. В состав совета вошли известные общественные деятели, правозащитники, политологи, журналисты, деятели культуры и т. д. — всего 44 человека.

«Одна — за всех» — Эта житейская история еще долго будет на слуху у жильцов многоквартирных домов. Неслыханное дело: обыкновенная пенсионерка Раиса БАЯЗИТОВА заставила уважать закон фирму, незаконно подменившую собой КСК! Впрочем, наша героиня далека от эйфории: она считает, что общая беда жителей высоток — их юридическая безграмотность или нежелание вникать в законы. А надо бы! Как в Семее обычный житель многоэтажки уделала в суде управляющую фирму.

«Нагадил – заплати» — Вчера кабмин одобрил проект Экологического кодекса, который теперь будет направлен в мажилис. Документ защищал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум МИРЗАГАЛИЕВ. Перед презентацией Экокодекса министр нагнал страху на коллег. Мирзагалиев сообщил, что в прошлом году объем вредных выбросов в Казахстане составил 2,5 млн тонн и он растет ежегодно на 100 тысяч тонн.

KAZPRAVDA . KZ . «Интернет помнит все: самые громкие высказывания казахстанских чиновников в 2019 году» — Первым и самым запоминающимся для всего Казахстана стало телеобращение Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Известие о том, что Глава государства уходит в отставку прозвучало как гром среди ясного неба. В самый разгар праздничных выходных по случаю Наурыза жителей Казахстана ждала еще одна новость. Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о переименовании столицы Казахстана Астаны в честь Нурсултана Назарбаева. В этому году в соцсетях бурно обсуждали высказывание вице-министра национальной экономики Серика ЖУМАНГАРИНА, который во время интервью позабыл об этике и попросил журналистов в буквальном смысле «не бесить его». Жумангарину не понравилось то, что на выставке малого и среднего бизнеса его спросили о коммунальных тарифах.

FORBES . KZ . «Год полутранзита. Казахстан-2019 глазами Досыма Сатпаева» — Уходящий 2019 войдёт в историю Казахстана как год начала реализации гибридной формы полутранзита власти, что спровоцировало рост новых протестных настроений в обществе и появление дополнительных точек напряжения внутри элиты.

IA — CENTR . RU . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Республика Казахстан накануне нового десятилетия векa» — 2019 год Казахстан встречал с одним президентом, а заканчивает его с другим. Это главный итог завершающихся 365 дней. С ним страна вступает в следующее десятилетие, в котором окончательно сложится новый Казахстан – постназарбаевский. Постпериод начал оформляться только в первых контурах, но процесс, как говорится, запущен. Поэтому накануне предстоящих 20-х годов важно резюмировать итоги уходящего года, который стал финальным аккордом 30-летнего президентства Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Подведение итогов года позволит оценить стартовые условия с которыми Казахстан вступает в десятилетие перемен.

Петр СВОИК – «Казахстан в евразийской интеграционной спирали» — Вот так, картина резко переменилась: теперь уже Евразийский союз (читай – Россия) доминирует на нашем рынке, а Европейский союз далеко позади. Китай же, продукцией которого, казалось бы, заполнены рынки и магазины Казахстана, еще дальше. А все дело в том, что основную часть закупаемого Казахстаном составляют вовсе не потребительские, а промышленные товары, без которых ни наша экономика, ни ее экспортно-сырьевой сектор, работать не могут. И вот вам обратная сторона распада Союза: «сырьевая кладовая», усугубив такую специализацию и направив ее во вне, осталась чуть ли не наполовину зависимой от поставок с бывшего союзного рынка.

STANRADAR . COM . «На экс-после Казахстана в России Имангали Тасмагамбетове рано ставить крест» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — 63 года — это возраст, в котором у многих карьера только начинается. Поэтому говорить, что карьера Тaсмагамбетова закончилась — как минимум, странно. Тем более говорить о его политическом пути. Надо дождаться, что скажет сам Тaсмагамбетов, поскольку сейчас ход перешел к нему. Посмотреть, что он предпримет: создаст ли партию или фонд, а может уйдет в бизнес. Или получит какую-то должность — партийную, научную, преподавательскую… И посмотреть на его реакцию.

CAMONITOR . KZ . «Казахстанский менеджмент: от западной модели – к японской?» — Одной из серьезных проблем казахстанской экономики является неэффективность управления. Об этом много говорят и пишут, но пока мало что меняется. Экономист Рахимбек АБДРАХМАНОВ предлагает несколько неожиданный, но с его точки зрения весьма перспективный путь решения данной проблемы. Речь идет о внедрении в производственно-управленческий обиход профессиональной деловой этики с лаконичным, но звучным названием «Кайдзен» — новой для нашего слуха, но давно принятой на вооружение многими зарубежными государственными институтами и корпорациями. Ее корни уходят еще во времена самураев. Это «библия» японского менеджмента, философия которого не ставит целью достижение результатов большими бюджетами, ростом расходов, а выбирает параллельный путь, чтобы при минимальных затратах добиться максимального результата.

CARAVAN . KZ . Светлана БРИТАНОВА – «Закон о реформе ЖКХ в Казахстане: разъясняем нюансы» — К моменту выхода номера уже известно, что сенат принял проект закона, касающийся реформы ЖКХ. Думаю, в ближайшее время его подпишет Президент, а там 1 января – и новая жизнь для собственников. Если кто-то пропустил, коротко скажу, что революция затевалась господами реформаторами ради прихода бизнеса в эту сферу, очень им хотелось сделать финансово привлекательным неказистое ЖКХ. С интересом они поглядывали на соседнюю Россию с ее управляющими компаниями и их многомиллионными оборотами, вот и позаимствовали от них бизнес-идею, точнее, основные положения их Жилищного кодекса. Пересказали они их своим языком настолько плохо, что депутаты внесли более 500 поправок, хотя, правильнее сказать, практически переписали проект закона, но основные постулаты в нем остались.

««Государство не хочет брать функции палача»: почему Казахстан решил отказаться от смертной казни в пользу пожизненного срока» — В связи с этим решением корреспондент поговорил с отечественным правозащитником Андреем СВИРИДОВЫМ, дабы узнать, почему принято такое решение и как это повлияет на дальнейшее развитие страны — Это вполне очевидное правозащитное требование. Тем более мораторий на смертную казнь действует уже Бог знает сколько лет, и, насколько я знаю, смертные приговоры уже давно не выносятся. Последний случай был в 2006 году по убийству Алтынбека Сарсенбаева. Тогда действительно был вынесен смертный приговор, исполняемый как пожизненное заключение. Насколько я знаю, обвиненный до сих пор сидит в колонии для пожизненно осужденных.

KAPITAL . KZ . «Фармацевтическая отрасль РК. Куда двигаться дальше?» — Довольно часто звучат высказывания о том, что Казахстан является импортозависимой страной, а экономическую стабильность, кадровый рост и занятость населения может обеспечить только развитие собственного производства. Но при этом мы не замечаем и не ценим, когда именно такие проекты успешно реализуются в нашей республике. Примером является фармацевтическая отрасль, где буквально за полтора десятилетия произошли масштабные изменения. О том, что уже достигнуто и что предстоит сделать, рассказывает исполнительный директор АО «НОБЕЛ Алматинская фармацевтическая фабрика» Светлана КИЛЬ.

KURSIV . KZ . «Кто зарабатывает на патриотической продукции в Казахстане» — За последние два года заметно вырос спрос на госсимволы со стороны бизнеса. Если прежде 80% заказа формировали государственные структуры, то теперь доли примерно сравнялись – такие данные приводит Ескендир МУКАШЕВ, директор компании «Алматыгороформление». Востребованность флагов специалисты объясняют сложными условиями эксплуатации: как правило, они устанавливаются на улице и быстро изнашиваются. Всплеск же интереса к гербу имеет простое объяснение: в 2018 году в него были внесены изменения, в частности, название страны теперь написано латинскими буквами, изменен цвет – он стал более ярким, золотисто-глянцевым, также изменились некоторые мелкие элементы композиции.

DIALOG . KZ . «Воднохозяйственные проблемы Алматы требуют срочной развязки» — И не стоит забывать, что когда жители этого микрорегиона, будучи еще сельскими жителями, проживая при этом в полутора километрах от проспекта Аль-Фараби, годами писали в акимат Карасайского района Алматинской области, в город Каскелен, с просьбой решить проблемы с питьевой водой… Правда, остается надежда, что новое руководство Алматы решит эту проблему. А такого рода проблемы имеют место быть не только в Бостандыкском райне. Но и в ряде других. Кстати, на тех самых окраинах, которые обещал поднять Бауржан САГИНТАЕВ. Вопросы с модернизацией, с тарифами, с благоустройством той же Ремизовки – это прежде всего решение вопроса с частными поставщиками воды.

365 INFO . KZ . «Почему обучение детей с 6 лет не дало поколения вундеркиндов?» — Раннее образование давно стало больше чем модой — это уже часть государственной системы образования. Внедряется оно давно и настойчиво — но где эффект? И если нет эффекта, так ли оно нужно?

«Казахская семья в XXI веке — какая она?» — И в Казахстане он сегодня трансформируется под влиянием целого ряда факторов. Среди них не только внутренние, но и внешние, что неудивительно в условиях глобализации. В целом государство предпринимает определенные меры в семейно-демографической политике, и результаты уже есть. Но остается ряд проблем — главным образом экономического и социального характера. Об этом говорится в национальном докладе «Казахстанские семьи — 2019».

AZATTYQ . ORG . «Гибель рыбы в Урале. Новые факты и «спорный» суд» — Спустя год после массового замора рыбы в Атырау местные власти отчитались о полной очистке реки и восстановлении популяции рыбы, а в суде заканчивается процесс по «крупному ущербу окружающей среде». Тем временем эксперты и местные жители отмечают, что рыбы в реке почти нет, а в регионе произошли новые факты гибели рыбы.

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