Малый и средний бизнес Нур-Султана заявил об угрозе банкротства из-за налоговиков

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Малый и средний бизнес (МСБ) Нур-Султана заявил об угрозе банкротства из-за налоговиков, сообщает пресс-служба Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Мелкие и средние бизнесмены Нур-Султана жалуются в палату предпринимателей города на необоснованную блокировку счетов и ограничение доступа к ИС «Электронная счет-фактура» (ЭСФ) налоговыми органами, что фактически приводит к приостановке бизнеса и грозит им банкротством», — говорится в сообщении.

Данный проблемный вопрос в НПП называют «системным».

«У всех обратившихся картина примерно одинаковая: налоговый орган присылает уведомление о том, что отражаемые в ЭСФ финансово-хозяйственные операции субъекта МСБ имеют низкую вероятность их осуществления, то есть фактически ставит под сомнение добросовестность предпринимателя. Чтобы доказать обратное, последние вынуждены высылать кипы счетов-фактур и других документов, подтверждающих их прозрачную деятельность», — сказал заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей Нур-Султана Куанышбек Мукаш.

Однако и после этого, отметил он, счета остаются заблокированными.

«По словам предпринимателей, их ответы даже не изучаются служащими госоргана. В результате деятельность предпринимателей оказывается приостановленной на время разбирательств, что приводит к большим убыткам с их стороны. К примеру, у одной из компаний потери из-за блокировки счетов составляют Т1,2 млн в день», — уточнил Мукаш.

Отмечается, что налоговики также требуют сдать дополнительную декларацию, в которой принуждают изменить сумму платежей в бюджет на более высокую, требуют дополнительные документы, договора, счета-фактуры, тратя время бизнеса и нерационально используя время государственного служащего. Немаловажным, по данным нацпалаты, является и то, что налоговый орган рассылает всем контрагентам таких компаний уведомление о том, что они являются неблагонадежными поставщиками, «в связи с чем предприниматели теряют наработанных годами клиентов».

«Мы на протяжении почти двух месяцев уже толком не работаем. На мою компанию подали в суд о признании сделки недействительной. По одному иску из трех вчера судья сказал, что это вина налоговой, которая, не разобравшись, присваивает «высокую степень риска» и заносит всех в черный список. На данный момент я потеряла уже трех клиентов, один из которых сеть супермаркетов Small», — рассказала директор ТОО «ДидиТРЭЙД» Алтынай Исентаева – указанная компания осуществляет поставки мясной продукции.

Представитель ТОО «Успех ЛТД НС», которое занимается дорожным строительством и разработкой карьеров, Юлия Крутько отметила, что их компании налоговики необоснованно блокировали счет дважды. В первом случае, после личного приема прокурора города на площадке палаты предпринимателей Нур-Султана вопрос был решен.

«На прошлой неделе второй раз. Что написано в блокировке счета: «не отвечено на уведомление, не представлено заявление о постановке на учет НДС». Мы на учете НДС стоим с момента регистрации компании, то есть с 2005 года. Какое заявление мы должны были кому представить? И второе – данного уведомления в кабинете налогоплательщиков нет. Три дня мы не могли никакого ответа получить и сидели, не работали», — уточнила Крутько.

Еще одной проблемой бизнеса Нур-Султана названо обжалование налоговыми органами сделок бизнеса со своими контрагентами (клиентами, поставщиками, субподрядчиками и другими) на предмет их действительности.

«Налоговые органы необоснованно вовлекают бизнес в судебные тяжбы, отвлекают его от предпринимательской деятельности, оказывают административное давление на бизнес, так как любой судебный процесс для бизнеса – это в первую очередь стресс, финансовые и моральные потери. Причиной повальной подачи исков, по мнению налоговых органов, является «неспособность» реально осуществлять контрагентами бизнеса работы и услуги из-за отсутствия у них активов и иных ресурсов (спецтехники, рабочих и так далее). При этом все мы знаем, чтобы оказать услуги или выполнить работы необязательно иметь в собственности грузовики и экскаваторы, достаточно арендовать эту технику, то же самое с рабочими», — отметил Мукаш.

Член совета, председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин отметил, что в сфере налогов имеется очень много вопросов.

«Что касается ограничения доступа к ЭСФ, здесь есть явное нарушение закона. Ведь предприниматели вынуждены предоставлять документы, составляющие коммерческую тайну. Пока они носят документы выходит срок, ставится блок ЭСФ. Дальше начинается паника, они уже не знают, какие документы еще предоставить. Нет никакого письменного требования, нет определенной работы в рамках законодательства. Все уходит в поле «принесите то, не знаю, может посмотрю». Это с правовой точки зрения называется дискретные полномочия, то есть властное усмотрение лица, это очень высокий коррупционный фактор», — сказал Карин.

Также непонятно, по его мнению, кто занимается блокировкой счетов – департамент государственных доходов (ДГД) или его территориальные управления. Хотя, как отметил он, закон предусматривает, что любые действия в отношении предпринимательства должны быть прозрачными.

Заместитель руководителя ДГД Нур-Султана Таукен Ошакбаев сообщил, что на данный момент по столице заблокированы счета около 600 субъектов МСБ.

«Это происходит еженедельно. В системе управления рисками человеческий фактор исключен, поэтому счета блокируются автоматически. Если налогоплательщики государству ничего не платят, естественно, они попадают в систему как неблагонадежные. Все субъекты МСБ, у которых ЭСФ заблокированы, все высокой степени риска. Если бы была система неправильной, все 600 человек пришли бы. Да, есть исключения, которые сегодня выступили. Со всеми индивидуально разберемся и примем решение», — утверждает Ошакбаев.

Предприниматели парировали утверждения налоговика тем, что согласно СУР они не относятся к субъектам МСБ с высокой степенью риска, в большинстве своем они относятся к средней степени. Ошакбаев в ответ вынужден был заявить, что признает возможные ошибки своих сотрудников и готов рассмотреть обращения индивидуально.

«По результатам заседания совета (по защите прав предпринимателей – КазТАГ) решено направить письма с обращением изучить эту проблему в органы прокуратуры, департамент по противодействию коррупции по Нур-Султана, а также рекомендацию уполномоченному по защите прав предпринимателей для направления рекомендации по приостановлению указанных правил в порядке статьи 309 Предпринимательского кодекса РК», — заключили в НПП.