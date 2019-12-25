Академию гражданской авиации намерены вывести из-под ведения КГА МИИР Казахстана

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – АО «Академия гражданской авиации» намерены вывести из-под ведения комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент агентства.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Академии гражданской авиации планируют от КГА передать МИИР, а само АО – перевести из-под ведения КГА в ведение мининдустрии и инфраструктурного развития.

Изменения, по словам инициаторов, планируются «в целях совершенствования системы подготовки авиационного персонала гражданской авиации Республики Казахстан, принятия оперативного реагирования поставленных задач, перед министерством и Академией, а также мер менеджмента по улучшению эффективного управления активами».