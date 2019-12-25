Ногаев планирует принять участие в заседании ОПЕК+ в марте 2020 года

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Жумабай Шаяхметов: 1946 – 1954 г.г. Жумабай Шаяхметов: 1946 – 1954 г.г.
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Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ — Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев планирует принять участие в заседании ОПЕК+ в марте 2020 года, передает корреспондент агентства.

«Сегодня мой пятый рабочий день. Я знаю, что эта встреча (заседание ОПЕК+ в Вене – КазТАГ) будет, и есть определенная политика, позиция государства, позиция республики. Когда будет встреча, традиционно там участвуют министры энергетики. Ну, я думаю, Казахстан достойно представят там. Планирую (принять участие – КазТАГ), не знаю свой рабочий график в марте.

Он отметил, что «заседание ОПЕК+ очень значимое мероприятие».

«Мы, конечно, в тренде, мы не хотим отставать, мы хотим быть в курсе событий, потому что мы глубоко интегрированы в международные процессы, в том числе в нефтегазовой отрасли», — резюмировал Ногаев.

Напомним, министерскую встречу ОПЕК+ планируют провести в марте 2020 года в Вене. На этой встрече будет принято окончательное решение по параметрам сделки ОПЕК+.

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