Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ — Почти 140 опасных и запрещенных предметов изъято в колонии в Заречном, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«В целях укрепления правопорядка и пресечения незаконных действий осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью, по инициативе КУИС с участием подразделений Национальной гвардии, представителей заинтересованных правоохранительных и надзорных органов в учреждении ЛА-155/12 департамента УИС по Алматинской области было осуществлено внеплановое инспектирование. В результате на территории жилой зоны учреждения были обнаружены и изъяты запрещенные к хранению и использованию осужденными предметы, вещи и изделия (мобильные телефоны – 37 единиц, аксессуары к сотовому телефону – 76, колюще-режущие предметы – 26, и т.д.)» — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, «по данному факту сотрудниками центрального аппарата КУИС в отношении руководства учреждения началось служебное расследование, по итогам которого будут приниматься жесткие меры».

«Несмотря на то, что порядка 90% запрещенных предметов изымаются на подступах к режимным объектам, а также на позитивные результаты работы в данном направлении, тема остается достаточно актуальной. Анализ показывает, что большая часть этих предметов попадает на территорию колоний путем переброса через основные ограждения, в том числе разными ухищренными способами», — следует из сообщения.

Кроме того, как подчеркнули в КУИС, «в ходе обысков жалоб от осужденных лиц не поступало».