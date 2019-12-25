В РК инвалидам предоставят возможность выбора поставщика услуг индивидуальных помощников

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ — В Казахстане инвалидам предоставят возможность выбора поставщика услуг индивидуальных помощников, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«В настоящее время акиматы регионов проводят опрос услугополучателей с целью выяснения, какой способ более предпочтителен для них. По предварительным данным, большинство лиц с инвалидностью поддерживают предложение работать с отделами занятости напрямую. Поэтому мы планируем внести изменения в действующие правила предоставления услуг индивидуальных помощников и с января 2020 года предоставить лицам с инвалидностью возможность выбора способа получения этих услуг», — цитирует пресс-служба МТСЗН РК вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова в среду.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с действующими правилами, услуги индивидуальных помощников могут предоставляться либо через НПО, либо через заключение договора напрямую между индивидуальными помощниками и региональными отделами занятости.

«В большинстве регионов страны данные услуги предоставляются через НПО, которые выполняют организационные и информационные функции. Однако качество работы отдельных НПО вызывает нарекания со стороны лиц с инвалидностью. По их словам, НПО недобросовестно исполняют договорные обязательства, удерживают до 10% средств на свои адмрасходы и являются лишним звеном в цепочке предоставления услуг», — отметили в МТСЗН РК.

По данным минтруда, в Казахстане более 24 тыс. инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, получают услуги индивидуальных помощников.

«Данные услуги предоставляются в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов в целях социализации и интеграции лиц с инвалидностью в общество. Услуги индивидуальных помощников предусматривают сопровождение инвалида при посещении им работы, учебных заведений, государственных, социальных, медицинских и других объектов», — резюмируется в сообщении.