Экс-главу «Атырау су арнасы» осудили по делу о массовой гибели рыбы на Урале

Атырау. 25 декабря. КазТАГ — Экс-руководителя КГП «Атырау су арнасы» осудили по делу о массовой гибели рыбы на Урале, передает корреспондент агентства.

«В Атырауском городском суде №2 огласили приговор по делу о массовой гибели рыбы в Урале в декабре 2018 года. Виновным признаны бывший руководитель КГП «Атырау су арнасы» Руслан Курметов, его бывший заместитель Виктор Сущенко, бывший начальник водоочистной станции Михаил Чурсин», — сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда в среду.

Согласно приговору, Курметов признан виновным по части 2 статьи 371 (халатность, повлекшая тяжкие последствия), части 3 статьи 328 (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде) и части 2 статьи 204 (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб) УК РК и приговорен по совокупности к двум годам шести месяцам лишения свободы; Сущенко и Чурсин признаны виновными по части 3 статьи 328 и части 2 статьи 204 УК РК и приговорены по совокупности к двум годам шести месяцам лишения свободы каждый.

«Суд также постановил взыскать с КГП «Атырау су арнасы» материальный ущерб в пользу Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в размере 13 млн 924 тыс. тенге, в пользу РКГП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» – 429 млн 438 тыс. тенге, в пользу ТОО «Луговской конный завод» – 1 млрд 500 млн 859 тыс. тенге. Установить срок для добровольного исполнения этого судебного решения – шесть месяцев со дня вынесения постановления», — уточнили в суде.

Напомним, в декабре 2018 года на Урале была отмечена массовая гибель рыбы.

Сначала 2 декабря факт мора рыбы был зафиксирован в канале Перетаска, где было собрано 1,3 тонны мертвой рыбы, которые погибли от «механических повреждений».

Второй факт массовой гибели рыбы, теперь уже в самой реке Урал, был зафиксирован 3 декабря в районе водозаборной станции КГП «Атырау су арнасы».

6 декабря стало известно о гибели осетры в рыборазводных заводах ТОО «Луговской конный завод» и РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод».

Всего погибло 118 тонн рыбы. Из них 92 тонны – рыба осетровых пород, которые выращивало на продажу ТОО «Луговской конный завод». 1,7 тонны осетровых или 175 особей погибло в прудах РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод», занимающегося выращиванием молоди осетровых видов рыб. Остальная рыба – это частиковая рыба, обитающая на Урале.

В марте 2019 года акимат Атырауской области выделил Т80 млн на изучение рыбного бассейна Урала после массовой гибели рыбы.

5 июня стало известно, что АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль» (АТЭЦ) признало вину в инциденте и возместила убытки в размере Т1,25 млн, в связи с чем расследование в отношении АТЭЦ было прекращено.

6 июня сообщалось, что директор, его заместитель и начальник водоочистной станции КГП «Атырау су арнасы» признаны подозреваемыми по части 3 статьи 328 (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде) и части 2 статьи 204 (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб) УК РК. Также в отношении руководителя предприятия дополнительно было зарегистрировано уголовное дело по статье 371 (халатность) УК РК.