Сенат РК принял поправки по вопросам газоснабжения и ж/д транспорта

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ — Сенат парламента РК принял поправки по вопросам газоснабжения и железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба сената.

«Рассмотрев документ во втором чтении, сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения. Сенаторы также приняли поправки в законодательство по вопросам железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как сообщается, на заседании сената рассмотрены во втором чтении поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения.

Сенатор Манап Кубенов, выступивший с докладом, отметил, что законопроект направлен на привлечение инвестиций в экономику и развитие нефтехимического производства с высокой добавленной стоимостью и значительным мультипликативным эффектом.

«При этом для обеспечения бесперебойного газоснабжения на внутреннем рынке, а также стабильного уровня цен на газ предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов в рамках законопроекта будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности национального оператора в сфере газа и газоснабжения (АО «КазТрансГаз»)», — следует из сообщения.

Отмечается, что для привлечения инвестиций в строительство электрических станций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии, предлагается установление приемлемой цены на газ на долгосрочный период (до 10 лет).

Кроме того, вносятся изменения в механизм проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам.

«С принятием законопроекта аукционы будут проводиться оператором в электронной форме. Функции по признанию победителя аукциона сохраняются за комиссией. Также регламентируется деятельность оператора электронных аукционов», — поясняется в сообщении.

В свою очередь сенатор Ерик Султанов в своем докладе отметил, что документом дополняются полномочия государственных органов по разработке и утверждению нормативных правовых актов в части совершенствования и повышения прозрачности тарифообразования, субсидирования и защиты прав потребителей услуг подъездных путей.

«Документом предусматривается ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов и необеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте», — резюмируется в сообщении.