Закон о статусе педагога принял сенат РК

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ — Закон о статусе педагога принял сенат парламента РК, сообщает пресс-служба сената.

«На заседании сената, представляющий проект Закона РК «О статусе педагога» министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил сенаторам, что документ (…) направлен на расширение прав педагогов, освобождение их от несвойственной им деятельности, снижение нагрузки, усиление требований, предъявляемых к профессии учителя, предусматривает механизмы материальной мотивации работающих учителей, а также вопросы привлечения молодежи к профессии педагога. (…) После детального обсуждения сенаторы приняли закон о статусе педагога и сопутствующий ему документ», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что в документе закрепляются за работодателем нормы по обеспечению педагога условиями для осуществления им профессиональной деятельности в соответствии с трудовым законодательством РК.

«При этом нормативно четко установлены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запретов на: привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами; истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренных законодательством в области образования; проведение проверок, не предусмотренных законами Республики Казахстан; возложение на него обязанности по приобретению товаров и услуг; привлечение педагогов государственных организаций среднего образования при осуществлении ими профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций», — следует из сообщения.

Также сообщается, что положениями законопроекта педагогам установлены социальные гарантии, в том числе: оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней; предоставление детям педагогов мест в дошкольных организациях по месту жительства местными исполнительными органами в первоочередном порядке.

В свою очередь сенатор Бакытжан Жумагулов обратил внимание министра образования на нехватку правдивых, интересных статей, фильмов о преимуществах профессии педагога.

«Поэтому необходимо проводить последовательную работу по пропаганде профессии педагога. Возобновить работу СМИ, предназначенных для педагогов. Для этого уже сегодня нужно задуматься, какие работы, в том числе какие законодательные механизмы необходимы», — сказал сенатор.

Также депутат считает необходимым проводить общественные обсуждения по планируемым новшествам, новым методикам, вносимым в систему образования.