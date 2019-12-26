Т80 млрд может превысить в 2020 году трехлетний объем гострансфертов в Нур-Султане на ЛРТ

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Т80 млрд может превысить в 2020 году трехлетний объем целевых трансфертов в бюджет Нур-Султана на проект системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы «Целевые трансферты на развитие бюджету города Нур-Султан на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» в 2020 году ожидается выделение Т7 122 720 тыс. Несмотря на то, что речь идет о проектном документе, в нем указано, что на 2018 год по той же бюджетной программе заложено Т69 456 630 тыс., а на 2019 год – Т9 966 000 тыс.

«Объем пассажирских перевозок легкорельсовым транспортом (LRT) города Нур-Султан – 146 тыс. человек в сутки с 2020 года. Объемы работ: эстакада в 2019 году – 100%; вынос инженерных сетей в 2019 году – 100%», — сказано в описании задач проекта бюджетной программы.

В качестве нормативно-правовой основы указаны поручение президента Казахстана от 28 мая 2015 года, а также дорожная карта по реализации проекта «Новая транспортная система города Астана. ЛРТ», одобренная протоколом совещания у первого заместителя премьер-министра Казахстана (ныне акима Алматы) Бакытжана Сагинтаева от 24 июня 2015 года.

«Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на софинансирование и оплату комиссий за выдачу кредита, резерв средств и вознаграждения проекта новой транспортной системы города Нур-Султан», — говорится в описании и обосновании проекта бюджетной программы.

Напомним, 16 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году компании «Астана LRT» хотят предоставить государственную гарантию на $1,6 млрд.

9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта ЛРТ в Нур-Султане планируют направить более Т305 млрд. Первая очередь проекта реализуется за счет займа Государственного банка развития Китая. 18 сентября бывший аким столицы Бахыт Султанов (ныне министр торговли и интеграции) заявил, что основную работу по проекту ЛРТ в Астане планируется завершить до конца 2019 года, а запустить ЛРТ – в 2020 году. Однако 16 апреля 2019 года на заседании правительства Султанов заявил, что проект приостановлен, а уже 22 апреля первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов заверил, что проект все же будет реализован. По его словам, были начаты переговоры с Государственным банком развития Китая с целью рефинансирования займа, пообещав, что будут найдены источники финансирования проекта и внутри Казахстана.

13 июня стало известно, что власти Казахстана в итоге одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT».

26 июня Смаилов заявил, что в правительстве рассмотрели предложение акимата Нур-Султана по поводу рефинансирования займа китайского банка, добавив, что планируется выпуск облигаций ТОО «Астана LRT» на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будут направлены на погашение взятого займа.

30 июля стало известно, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

13 декабря сообщалось, что бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ». Руководитель 2 департамента агентства по противодействию коррупции РК Сергей Перов сообщил, что Султанбеков и экс-руководитель «Астана ЛРТ» Талгат Ардан при пособничестве иностранных казахстанских компаний, «при участии руководителей управлений акимата Аманжолова, Нурпиисова утвердили затраты с завышением на Т24 млрд». Перов сообщил, что Нурпиисов арестован по делу «Астана ЛРТ» и уточнил, что он «является действующим секретарем маслихата Нур-Султана». Позже выяснилось, что секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов взят под стражу на два месяца по данному делу.