«Можно только в диком бреду представить, что Назарбаев и Токаев будут бороться за власть». «О фактах сокрытия насилия в отношении детей Аружан Саин лично расскажет Президенту». «Внутриполитический сценарий на 2020: работа над ошибками»

Сетевой Казахстан 26 декабря 2019г.

FORBES . KZ . «Ертысбаев: Можно только в диком бреду представить, что Назарбаев и Токаев будут бороться за власть» — 25 декабря, в среду, гостем радиостанции Business FM и авторского проекта «Байтасов LIVE» стал известный казахстанский политик и государственный деятель Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ — Недавно Токаев дал интервью Deutsche Welle, где он сказал, что произошло то, что произошло. Мы имеем то, что имеем. Произошла такая передача власти. Но двоевластия как такового нет. Потому что при двоевластии два центра ведут между собой борьбу за власть. Можно только в диком бреду представить, что Назарбаев и Токаев будут бороться за власть. Такие идеи подбрасываются из-за рубежа и кое-кому хочется, чтобы так дело и обстояло. Однако этого нет и не будет. Наоборот, Назарбаев целиком заинтересован в том, чтобы мы все сплотились вокруг Токаева. Он неоднократно говорил, чтобы мы поддерживали новоизбранного президента.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Пройти по черте» — Виртуальный консилиум политологов разошелся в оценках второго заседания Национального совета общественного доверия. Одни констатировали, что пациент скорее жив, другие —скорее мертв. Диагноз разнится в зависимости от субъективно понимаемой «общественной пользы». Кто-то акцентировал внимание на прогрессивных тенденциях «первого пакета реформ», озвученного Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, кто-то разочарован тем, что наиболее насущные проблемы политической модернизации в него не вошли.

LITER . KZ . «О фактах сокрытия насилия в отношении детей Аружан Саин лично расскажет Президенту» — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан САИН выступила с обращением, в котором сообщила, что о фактах скрытия насилия в отношении детей, а также недонесения об этом Президент Казахстана будет лично проинформирован. Мы приводим полный текст поста, опубликованного Аружан Саин на странице в социальных сетях.

EXCLUSIVE . KZ . «Внутриполитический сценарий на 2020: работа над ошибками» — В предстоящем году на внутриполитическом поле нас ожидает немало сюрпризов, — считает Еркин ИРГАЛИЕВ, исполнительный директор Западного регионального филиала Научно-образовательного фонда «Аспандау» — Анализируя весь уходящий 2019 год (особенно, начиная с 19 марта), можно заметить явный разлад реальности с первоначальными замыслами «сценаристов наверху»… Именно этим, на наш взгляд, объясняются все известные странности этого года: кадровая чехарда с руководством АП, преждевременный «самострел» Косанова, полная замена идеологического блока и многое другое. Кстати, уверен, что создание НСОД – спонтанная мера, принятая «в пожарном порядке». Весь новый 2020 год будет посвящён именно переписыванию сценария, «работе над ошибками». Все это будет подверстано к двум ивентам: 80-летию Елбасы и 30-летней годовщине независимости.

AZATTYQ . ORG . «Власти хвалятся «ростом» экономики. Эксперты не верят» — Правительство Казахстана заявило, что в 2019 году экономика страны «выросла», а доходы граждан достигли рекордных показателей. В феврале на фоне протестов многодетных матерей одно правительство ушло в отставку, а следующему кабинету министров пришлось увеличить расходы на социальную сферу. Некоторые эксперты, говоря о влиянии таких изменений на экономику, ставят под сомнение эффективность работы правительства за десять месяцев.

«Как в Казахстане хотят решить проблему долгов по алиментам» — В Казахстане задолженность по алиментам превысила 5,7 миллиарда тенге. Власти предложили взыскивать деньги с родителей должника. Новый фонд намерен выдавать кредиты на погашение долгов по алиментам.

TIME . KZ . «Прибавка будет кстати» — Почти 400 миллиардов тенге заложило правительство в республиканский бюджет на повышение социальных, пенсионных выплат, пособий и заработных плат гражданских служащих в следующем году. Уже с 1 января бюджетники, пенсионеры, многодетные семьи и граждане из социально уязвимых слоев населения будут получать повышенные выплаты.

Петр СВОИК – «Что ни делается — всё к лучшему!» — Полагающееся к концу года подведение итогов с прогнозами, само собой, на год следующий нам на этот раз придется сделать в геополитическом масштабе. В самом деле, при том, что в этом году и мы сумели удивить мир не имеющим аналогов президентским транзитом, весь этот год казахстанцы не столько присматривались к происходящему в стране, сколько дивились и поражались тем совершенно фантастическим переменам во всем мире, которые еще пару-тройку лет назад и представить себе было невозможно… А что касается нас, то у нас все на месте: транзит идет без эксцессов, так и будет продолжаться, вот увидите; тенге, спасибо транзиту, уже много месяцев держит почти неизменный курс; а новый, 2020 год мы встречаем с базовыми внешнеэкономическими показателями… 2010 года — именно такими будут итоги экспорта-импорта.

«Разгул «правосудия»» — Учредитель ликвидированного судом международного арбитражного суда “Əділет” Айнур АСКАРКЫЗЫ по-прежнему “вершит правосудие”. Не знаем, смеяться или нет, но благодаря тому, что Аскаркызы обратилась в редакцию с требованием опровергнуть официальную информацию прокуратуры Алматы о незаконной деятельности ПТ “Международный арбитражный суд РК “Əділет” всплыли два интересных факта. Во-первых, эта странная организация, несмотря на решение суда от 13 мая, до сих пор не ликвидирована. А во-вторых, Айнур Аскаркызы зарегистрировала на свое имя новый “судебный орган” и продолжает заниматься тем же, чем и раньше.

KAZPRAVDA . KZ . «Определены 300 молодых казахстанцев, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв» — В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Маулен АШИМБАЕВ, председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар ЖАИЛГАНОВА и ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан АБИЛ озвучили итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях. Применение цифровых технологий обеспечило открытость и мобильность отбора, что позволило молодым казахстанцам принять участие вне зависимости от места их нахождения.

TENGRINEWS . KZ . «Сын акима, бизнесмен, ученый. Знакомимся ближе с резервистами Президента» — На сайте pkrezerv.kz опубликованы имена тех 300 счастливчиков, что вошли в Президентский молодежный кадровый резерв. Именно из этого списка Глава государства будет выбирать новых руководителей на важные государственные должности или в квазигосударственный сектор. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, кто эти люди. Предприниматели, ученые, учителя, спортсмены и чиновники — cреди 300 резервистов можно встретить людей абсолютно разных профессий и званий.

365 INFO . KZ . «Как реабилитировать образование в Казахстане?» — Широкомасштабные реформы в казахстанском образовании начались в начале 2000-х, сегодня мы стоим на рубеже, когда можно подвести определенные итоги и сделать выводы. Грамотность населения в Казахстане, как показало недавнее исследование, оказалась на уровне ниже среднего среди стран ОЭСР. На этом фоне призыв министра образования Асхата АЙМАГАМБЕТОВА о необходимости принятия срочных мер по итогам исследования только подтверждает всю серьезность сложившейся ситуации. С этим не поспоришь. Но принесут ли предложенные варианты реальную пользу?

EHONEWS . KZ . «Анатол Стати выигрывает суды перед визитом в Казахстан Майка Помпео» — Минюст Казахстана сейчас настойчиво опровергает утверждения, в том числе европейских и американских СМИ, о том, что суд Бельгии и Люксембурга присудил взыскать с республики сумму в 540 миллионов долларов в пользу Анатола СТАТИ. Но очевидно, что суды европейских стран один за другим подтверждают решение Стокгольмского арбитражного суда от 2013 года о необходимости выплаты молдавскому олигарху, и ссылки правительства о том, что нет специального вердикта об аресте имущества на территории Бельгии, не меняют сути дела.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Саксаул, выжженный мангалом» — Накануне, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум МИРЗАГАЛИЕВ поднял проблему сохранения саксауловых лесов. «Отдельно хотел бы остановиться на сохранении саксауловых лесов страны. Учитывая, что основная площадь произрастания саксаула в мире сосредоточена на территории нашей страны, нами принимаются меры по его сохранению», — сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК. Саксаульники могут закончиться намного раньше, чем кажется, и тогда полупустыни Казахстана, охватывающие ныне 36 процентов всей территории республики, могут превратиться в 64 процента безжизненных песков и солончака.

CARAVAN . KZ . «О пользе и вреде вакцинации» — Среди казахстанцев не утихают споры по поводу одной нормы в проекте Кодекса “О здоровье народа и системе здравоохранения”. Граждан смущает, что, согласно документу, непривитых детей не будут принимать в детские сады. Медики настаивают на обязательности прививок. Но не все родители с этим согласны. Пока документ не одобрен в нижней палате парламента, люди в соцсетях призывают подписать петицию за его отзыв. По данным же министерства здравоохранения, почти вся страна выступает за прививки и лишь 2 процента населения категорически против.

KAPITAL . KZ . «Пенсионная система: просчитывая стратегию развития» — Накопительная пенсионная система постоянно совершенствуется. Между тем есть мнение о необходимости перехода к распределительной пенсионной системе. В интервью заместитель председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда Сауле ЕГЕУБАЕВА рассказала, почему эта модель не может быть реализована в Казахстане.

PLATON . ASIA . «Наше общество застряло в прошлом» — Непунктуальность казахов уже давно стала предметом не только шуток, анекдотов, жесткой критики, но и разного рода сравнительных обзоров, каким является и этот наш материал. Есть понятие культурного концепта пунктуальности, как черты национального менталитета, характера. Согласно данному подходу, в каждой культуре свое понятие пунктуальности, исходя из ее ценностей и норм. Некоторые эксперты полагают, что склонность казахов к хроническим опозданиям является частью традиционной кочевой культуры, цивилизации.

KZAIF . KZ . «Герои года» — В жизни всегда есть место подвигу. Особо хотелось бы отметить людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасали тех, кто оказался в беде.

CAMONITOR . KZ . «Турсынбаева, Ильин, Полторанин и другие: герои и антигерои 2019-го» — В уходящем году не проводилось ни Олимпийских, ни Азиатских игр, но зато почти во всех видах спорта состоялись чемпионаты мира. И в основном именно с ними связано большинство событий, которые вызвали общественный резонанс. Итак, чем запомнится казахстанским болельщикам 2019-й, о ком мы говорили с восхищением, кто, напротив, не оправдал надежд, а то и вовсе оскандалился?

KP . KZ . «Под несмолкаемые аплодисменты…» — Круглый год культурная жизнь в Казахстане бьет ключом. И выбрать что-то «самое-самое» очень непросто. Тем не менее, «Комсомолка» по традиции подвела итоги уходящего года и выбрала наиболее яркие, важные и необычные, на наш взгляд, события в отечественной культуре — от суперсвадьбы до нового закона.

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