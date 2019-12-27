Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – 28 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.

«В связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета в Талгарском районе Алматинской области объявить 28 декабря 2019 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в пятницу в распоряжении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пять – членов экипажа

По последним данным, число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек (восемь взрослых, четверо детей). В числе погибших – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

МВД РК начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, создана следственно-оперативная группа.