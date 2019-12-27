ТОП-10 событий, которые нас ожидают в 2020 году

Как изменится жизнь простых казахстанцев в наступающем году.

Интернет-газета ЗОНАКЗ составила список наиболее вероятных изменений, которые произойдут в нашей стране уже в 2020 году.

Налоговики ужесточат контроль за наличными расчетами

Уже в 2020 году могут быть приняты законодательные решения относительно оплаты за крупные покупки исключительно в безналичной форме. Прежде всего, это может коснуться купли-продажи недвижимости и автомобилей. Предполагается, что на первом этапе данная мера может коснуться покупок на первичном рынке. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Так что не исключено, что уже скоро наличные расчеты станут невозможными в принципе и в тех случаях, когда объекты недвижимости и автомобили продаются с рук.

Однако фискальные органы должны понимать, что стопроцентных безналичных расчетов требовать невозможно: даже в развитых странах разрешается часть платежа при крупных покупках вносить наличными.

Малый бизнес получит «передышку» от проверок

С 1 января 2020 года в Казахстане микро- и малый бизнес будет освобожден от проверок на три года. Эта мера, как предполагается, позволит прежде всего снизить административную нагрузку на бизнес. Ну и, конечно, правительство заодно надеется улучшить бизнес-среду и честную конкуренцию.

Однако в силе остаются проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населению и по обращению самого предпринимателя.

В Казахстане могут подорожать мясо и хлеб

Совсем недавно председатель Национального банка Ерболат Досаев сообщил неутешительную новость для казахстанцев: на фоне введения новых требований в рамках ЕАЭС ожидается подорожание продуктов. По его предположению, подорожают мясо, хлеб, молочная продукция. И это при том, что именно эти виды товаров и без того дорожают быстрее других продуктов питания.

Стоимость проезда в общественном транспорте может возрасти

Прежде всего, речь идет о самом крупном городе страны, Алматы. Пока городские чиновники выбивают государственные дотации для перевозчиков, но уже речь идет о том, что тариф в 80 тенге не менялся последние 7 лет и является слишком низким. По словам представителя акимата, сегодня реальная стоимость одной поездки составляет более 250 тенге.

В общем, публике представлена аналитика, согласно которой проезд в Алматы чуть ли не самый дешевый в мире. К примеру, в Мадриде проезд стоит 644 тенге, в Праге – 386 тенге, в Москве – более 300 тенге, в Риге – 858 тенге, а в Минске – 117 тенге.

Постепенно население будут готовить к тому, что стоимость общественного транспорта должна быть пересмотрена в сторону повышения.

Казахстанцам обещают налоговый кешбэк

С 2020 года в Казахстане в пилотном режиме планируется внедрить проект «налоговый бонус». Эта система позволит стимулировать казахстанцев оплачивать свои покупки с помощью платежных карт или наличными, но при этом обязательно требовать у продавца фискальный чек. Таким образом налоговые органы смогут видеть весь оборот предпринимателей и компаний.

Предполагается, что налоговый бонус составит 0,5% от стоимости покупки. Налоговый бонус нельзя будет обналичить, но сумму, накопленную в кошельке, можно будет использовать на уплату налогов, платежей в бюджет, штрафов.

Запрет на выдачу кредитов казахстанцам с низкими доходами

С 1 января 2020 года граждане с доходами ниже величины прожиточного минимума не смогут получить беззалоговый кредит в коммерческом банке. Прожиточный минимум в 2020 году в Казахстане – 31 183 тенге.

Кроме того, кредиты не смогут получать безработные, а также люди, перебивающиеся нестабильными заработками, поскольку для получения займа необходимо представить данные об официальном доходе за последние 3-12 месяцев.

Вместе с тем при просрочке выплат по кредитам более трех месяцев, или 90 дней, банкам запрещено начислять комиссии.

Повышение акцизов на бензин

С 1 января 2020 года в Казахстане в 2 раза вырастут акцизы на бензин – с 10 500 тенге до 24 435 тенге за тонну. Эксперты говорят о том, что это означает увеличение цены за литр на 10 тенге, поскольку акциз за литр увеличится с 8 до 18 тенге.

Впрочем, сотрудники министерства национальной экономики опровергают это утверждение, мотивируя тем, что акциз – это не единственная составляющая стоимости бензина. Они говорят о том, что цена «напрямую увеличиваться не будет». Но то, что цены на ГСМ все равно возрастут – практически неоспоримый факт.

Вкладчикам ЕНПФ разрешат снимать часть пенсионных накоплений

До конца 2019 года правительству было поручено проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. Также совместно с Нацбанком оно должно было выработать механизм по снятию части пенсионных накоплений. Вероятно, для того, чтобы уже в 2020 году те вкладчики, кто достиг порога достаточности (у мужчин – не менее 8 млн. тенге, у женщин – не менее 10 млн. тенге), могли использовать суммы, превышающие этот порог, на жилье или образование.

Правда, таких вкладчиков немного – всего 90 тыс., а это меньше 1% от общего числа вкладчиков.

В Казахстане стартует система медицинского страхования

С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в которой предусмотрено два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он будет доступен для всех граждан РК и оралманов и включает скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.

На 2020 год установлены следующие размеры платежей в систему ОСМС: для самостоятельных плательщиков – 2125 тенге в месяц или 25,5 тыс. в год. Для плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП), проживающих в городах, 1 МРП в месяц или 31 812 тенге в год, в сельской местности 0,5 МРП или 15 912 тенге в год.

Будут введены новые образцы водительских прав и техпаспортов

Водительские удостоверения нового образца начнут выдавать с 2020 года. Министерством внутренних дел вводятся новые образцы не только водительского удостоверения, но и свидетельства о регитрации транспортного средства.

Как уточнили полицейские, электронный чип на указанных документах переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен. Документы получат дополнительные элементы защиты от подделок, а также изменится цвет свидетельства о регистрации транспортного средства.

МВД отмечает, что ранее выданные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не нужно будет менять – они действительны в течение всего срока своей службы (водительское удостоверение в течение 10 лет с даты его выдачи, свидетельство о регистрации ТС – до его последующей замены).

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