Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс не изменился

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Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380,3, а продажи – Т381,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т379,6, а продают по Т381,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т379,7, а продажи – Т381,4.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т378,79.

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