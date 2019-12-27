Специалисты изучают вещдоки с места падения самолета под Алматы

Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Специалисты изучают вещественные доказательства с места падения самолета под Алматы.

«На месте падения самолета работают бригады скорой помощи, пожарные, полиция. Выставлено оцепление в радиусе 50 м от места падения самолета. По словам начальника местной полицейской службы (МПС) Алматы, в настоящее время специалисты изучают вещественные доказательства. После окончания работы специалистов журналистов обещали подпустить поближе к месту падения», — передает корреспондент агентства с места происшествия в пятницу.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета недалеко от Талгара – в Талгарском районе.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что «на данный момент число погибших составляет семь человек». По данным ведомства, в 07.22 самолет Fokker 100 «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром РК. Также в ведомстве сообщили, что до выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

Позднее в КЧС МВД РК сообщили, что, «по предварительной информации, погибло девять человек, пострадавших – девять, в том числе шесть детей».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшим будет оказана помощь (…). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».