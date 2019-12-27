Минсельхоз РК досрочно прекратил госрегистрацию китайского пестицида

Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства (МСХ) РК досрочно прекратило госрегистрацию китайского пестицида, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из-за угрозы срыва химобработок против саранчи минсельхоз досрочно прекратил государственную регистрацию пестицида «Император, 20% в.к.». Дальнейшая реализация данного химического продукта в Казахстане невозможна», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что в 2018 году компанией ТОО «Пестициды» в страну в больших объемах был завезен пестицид «Император 20% в.к.» (имидаклоприд, 200 г/л).

«Регистрантом (владельцем) препарата для борьбы с саранчовыми вредителями выступила компания «Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.», КНР. Однако при проведении химобработок против мароккской саранчи в южных регионах республики пестицид «Император, 20% в.к.» показал низкую биологическую эффективность (менее 30%), не соответствующую требованиям, предъявляемым к обеспечению фитосанитарной безопасности. Дальнейшее использование такого продукта могло привести к срыву защитных мероприятий против саранчовых вредителей на площади 1,054 млн га», — проинформировали в министерстве.

Как напомнили в МСХ, в таких случаях закон «О защите растений» предусматривает лишение (отзыв) регистрационного удостоверения на пестицид.

«В этой связи комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК приказом №333-Н с 12 декабря 2019 года досрочно отозвал регистрационное удостоверение и прекратил госрегистрацию пестицида «Император, 20% в.к.», производства «Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.», КНР», — резюмируется в сообщении.