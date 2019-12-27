Война Миров. Санкции против «Северного потока-2» – удар по Германии и Австрии

Вашингтон требует от Берлина и Вены сидеть на стуле ровно; Россия здесь как цветок на обочине дороги

Из формы выражения неудовольствия и точечного наказания санкции перешли в разряд инструмента ведения гибридной войны. Горячую схватку ядерным державам в условиях XXI века вести затруднительно, поэтому приходится пользоваться «суррогатами». В этой связи очень показательно, что санкции против «Северного потока-2» упакованы в военный бюджет США на 2020-ый финансовый год. Данный документ обязывает администрацию Белого дома ввести наказания против прямых и опосредованных участников газопровода по дну Балтийского моря. Формально целью оказываемого давления является Россия, но фактически главными пострадавшими могут стать Германия и Австрия.

«Северный поток-2» нанизал на себя слишком много «жемчужин» современной геополитики и геоэкономики, из-за чего и оказался в центре глобального внимания. Формально вроде бы ничего особенного: Россия (крупнейший в мире экспортер энергоносителей) и Германия (главный на планете импортер) заключили договор на поставку газа без участия стран-транзитеров. США такой расклад вещей не нравится и они препятствуют прокладке газопровода.

Противодействие Вашингтона Москве хотя бы на поверхности. Здесь подход как с Ираном, только менее брутальный. Чем меньше у Кремля доходы от экспорта «голубого топлива» и «черного золота», тем меньше ресурсов для позиционирования себя в качестве глобального игрока со всевозможными сириями и венесуэлами и тем хуже социально-экономическая ситуация внутри России.

Несмотря на сланцевую революцию, на сегодняшний день США не в состоянии заместить своим СПГ российский трубопроводный газ. Зато Вашингтон уже сделал все от него зависящее, чтобы Украина не выпала из транзита российского «голубого топлива» в Евросоюз. На ближайшие пять лет Москва обязалась прокачивать через украинскую ГТС 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в 2021-2024. Еще «Газпром» выплатит Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. «Газпром» – компания публичная, поэтому соответствующие «судебные» деньги в ее бюджет уже давно заложены. В итоге ориентирующийся на Запад (а в нем на Вашингтон) президент Владимир Зеленский получил существенную финансовую подпору под свой режим, да еще на целую пятилетку. Кстати, тарифы на прокачку газа будут увеличены и Кремль с этим тоже согласился. Слабым утешением для имиджа России можно назвать то, что все свои обязательства по контрактам на европейском рынке «Газпром» в 2020 году гарантированно выполнит.

Против Берлина и Вены – главных застрельщиков «Северного потока – 2» с европейской стороны – Белый дом ведет куда более тонкую и сложную игру. Разразившаяся после возвращения Крыма в состав России и боевых действий на Донбассе война санкций между коллективным Западом и Россией с «той» стороны больнее всего ударила по Германии. Восточный комитет немецкой экономики постоянно жалуется на потери бизнеса ФРГ от режима санкций. А там ведь еще не верили в реальность американских санкций по «Северному потоку – 2». Где подспудно, а где в открытую германский бизнес жалуется на неспособность Берлина защитить его интересы от давления США. Судя по тому, как вяло первые лица Германии отреагировали на санкции против немецких компаний в связи с подписанным Дональдом Трампом 21 декабря законом, надежной политической «крыши» у германских предпринимателей так и не появилось.

Формально участники проекта сделали все возможное, чтобы вывести «Северный поток-2» из-под удара Дяди Сэма. Nord Stream AG – юридическое лицо, занимающееся строительством газопровода – зарегистрировано в Швейцарии. Дело в том, что это единственная западноевропейская страна, которая отказалась участвовать в санкциях против России. Тем не менее, Вашингтон своим новым законом заставил швейцарскую компанию Allseas уже 22 декабря отвести свои суда-трубоукладчики из территориальных вод Дании, где газопровод и встал с 93% уровнем готовности. В распоряжении «Газпрома» есть только один корабль, который способен тянуть трубы и соответствовать датским нормативным требованиям одновременно – «Академик Черский». Но он на Дальнем Востоке и один переход на Балтику потребует минимум полтора месяца.

Австрия куда активнее (учитывая ее размеры) возмущается американским давлением на «Северный поток-2». Это несколько странно, если принять во внимание, что при использовании газотранспортной системы Украины Вена выступает хабом «голубого топлива» для Германии. Однако среди участников консорциума австрийская компания «OMV». Еще энергетики из Австрии подсчитали, что газ через Германию для местных фирм и домохозяйств все равно получается дешевле, чем при действующей схеме поставок с изобилием стран-транзитеров. Тот факт, что Вена не является членом НАТО, позволяет политикам и представителям газового бизнеса из столицы вальса активнее проявлять недовольство Вашингтоном, чем их более крупным, но менее свободным коллегам из Берлина.

Германия – это один из немногих индустриальных центров планеты в полном смысле слова. Именно в таком качестве со всеми своими автомобилями, турбинами и прочими высокими технологиями она раздражает Белый дом. Практика показывает, что деиндустриализованные государства создают США куда меньше хлопот на любом из политических и географических направлений.

Будучи индустриальной державой, ФРГ очень чувствительна к повышению цен на энергоносители. Именно поэтому германские бизнесмены постоянно заявляют, что они ничего против американского СПГ не имеют, но пусть тот честно конкурирует с российским трубопроводным газом. В конкретно немецком случае это означает снижение цены на 30%, что автоматически любые поставки из-за океана делает нерентабельными. Германские промышленники, кстати, пользуются самым дорогим в мире электричеством, что является результатом форсированного внедрения в ЕС возобновляемых источников энергии (в первую очередь солнечной и ветровой), которая дороже тех киловатт, которые вырабатываются на угольных ТЭЦ или АЭС.

Ситуация с «Северным потоком-2» показывает, что Берлин и Вена не имеют полноценной поддержки со стороны Брюсселя в смысле руководящих органов Европейского союза. Высшая бюрократия ЕС не смогла противостоять давлению Германии и Австрии (при фактической поддержке Франции и Италии) на страны-участницы Объединенной Европы с целью избавиться от стран-транзитеров на пути российского газа. Зато теперь Брюссель очень скромно защищает Берлин и Вену от санкций США, поскольку те своим национальным эгоизмом мешали и мешают выработке общеевросоюзовской линии в отношении Москвы. В общем, бюрократия ЕС с одной стороны реализует тихий реванш, а с другой переживает за свое бессилие перед Вашингтоном. Когда серьезный лидер вроде Дональда Трампа начинает применять против своих формальных союзников широкий арсенал инструментов воздействия, те трепещут и теряют способность к сопротивлению.

Историки отмечают, что Германия была готова к Первой мировой войне, но все равно ее проиграла. Ко Второй мировой войне страна готова не была и развалины Берлина в 1945 году это подтвердили. Видимо, пережитая травма до сих пор не позволяет Германии противостоять США даже на уровне «суррогатной» санкционной войны. А вот Белый дом свою линию проводит достаточно твердо, целеустремленно и последовательно. Горе побежденным.

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