Нацбанк: В Казахстане объемы транзакций по карточкам превысили Т27 трлн

Алматы. 27 декабря. КазТАГ – В Казахстане объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили Т27,2 трлн, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«За 11 месяцев 2019 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили Т27,2 трлн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 52,9%). Количество транзакций за данный период составило 1,4 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 93,9%», — указывается в отчете на сайте Нацбанка в пятницу.

Количество и объем безналичных платежей выросли более, чем в 2,2 раза, до 1041,5 млн и Т12,3 трлн, соответственно, а операции по снятию наличных денег выросли на 35% по количеству, до 344,2 млн транзакций и на 22% – по объему операций, до Т14,8 трлн.

На 1 декабря 2019 года число платежных карточек в обращении по сравнению годом назад выросло на 41%, до 32 млн, а число держателей данных карточек – на 52%, до 28,4 млн.

Основная доля безналичных платежей в Казахстане проходит через POS-терминалы – 47% и 27% от общего количества и объема и интернет/мобильный банкинг – 52% и 71%, соответственно. Наличные выдаются через банкоматы – 93% и 86% от общего количества и объема.

На 1 декабря 2019 года эмитировали платежные карты 22 из 27 казахстанских банка и АО «Казпочта».