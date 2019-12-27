Китайский суд оставил без изменения приговор о пожизненном заключении Акжаркын Турлыбай

Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Китайский суд оставил без изменения приговор о пожизненном заключении казахстанки Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент агентства.

«27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде, состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменения», — сообщил в пятницу адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Он уточнил, что в заседании приняли участие адвокаты, консул посольства Казахстана в КНР.

«Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней. Сторона защиты рассматривает необходимым обжаловать приговор суда и добиваться передачи Акжаркын Турлыбай из Китая в Казахстан», — добавил Нурмагамбетов.

Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному лишению свободы. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств.

В 2016 году пожизненный приговор был отменен, и дело направлено на дополнительное судебное рассмотрение. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения.

Позже адвокатом девушки было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции. По словам Нурмагамбетова, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья Акжаркын Турлыбай, сторона защиты будет просить передать девушку в Казахстан.

В сентябре 2018 года выступил в СМИ китайский адвокат казахстанки, который заявил, что дело Турлыбай до сих пор находится на рассмотрении у суда, который его пересматривает. Позднее 11 сентября Сункар Нурмагамбетов сообщил, что его коллега в КНР Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный суд Китая из-за затянувшегося рассмотрения дела их подзащитной. Как сообщалось 3 сентября 2019 года, в Гуанчжой прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Турлыбай.