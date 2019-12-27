Один из 12 госпитализированных в Алматы после авиакатастрофы находится в реанимации

Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Один из 12 доставленных в больницу скорой медицинской помощи (БСНП) Алматы после авиакатастрофы находится в реанимации, сообщил заместитель главного врача БСНП по хирургии Онласын Ибекенов.

«Тяжелому больному была проведена операция – остеосинтез переломов голени. Также у него закрытая черепномозговая травма, сотрясение головного мозга, наблюдается посттравматический шок. После стабилизации состояния он будет переведен из реанимации в отделение травматологии», — сказал Ибекенов в пятницу.

Что касается остальных 11 пострадавших, то у них, по словам замглавврача, наблюдаются переломы конечностей.

«Состояние стабильное, угрозы жизни нет. В больнице организован доступ родственников к пострадавшим, им оказывается психологическая помощь», — добавил Ибекенов.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пять – членов экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

МВД РК начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, создана следственно-оперативная группа.

28 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы.