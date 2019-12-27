Штормовые предупреждения объявлены на субботу в трех областях Казахстана

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Астана. 27 декабря. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 декабря в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанае 28 декабря ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Актюбинской области и Актобе в субботу местами сохраняется туман, гололед. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«28 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Уральске 28 декабря ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

 

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