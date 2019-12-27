Падение самолета Bek Air под Талгаром: Создан оперштаб

Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ — Оперативный штаб создан после падения самолета Bek Air под Талгаром, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) РК.

«При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс Алматы – Нур-Султан авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту – 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация. Создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета недалеко от Талгара – в Талгарском районе упал самолет.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что «на данный момент число погибших составляет семь человек». По данным ведомства, самолет «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра.