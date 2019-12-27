МИИР об авиакатастрофе под Талгаром: На данный момент число погибших составляет семь человек

Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ — На данный момент число погибших составляет семь человек, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра.

«В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, пять членов экипажа», — резюмируется в сообщении.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета недалеко от Талгара.

«В Талгарском районе упал самолет», — сообщили очевидцы корреспонденту агентства в пятницу.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что следовавший из Алматы в Нур-Султан самолет Bek Air с 95 пассажирами пропал с радаров.

«Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы – Нур-Султан, вылетев по плану в 07.05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа», — говорилось в сообщении.