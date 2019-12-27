Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Блогер Ербол Едилов представил список находившихся на борту разбившегося под Алматы самолета пассажиров, передает корреспондент агентства.

1. Кымбат Удербаева

2. Ринат Омаров

3. Айбар Теменов

4. Абай Нурбеков

5. Мариям Нурбекова

6. Нагима Бекжанова

7. Адиль Жайгашты

8. Али Жайгашты

9. Адина Нурбекова

10. Бауржан Калиев

11. Каирхан Туматов

12. Сания Аманжол

13. Рустем Кайдаров

14. Баймурат Нурсултан

15. Эдик Набиев

16. Валерий Ануфриев

17. Юрий Сон

18. Яна Сон

19. Гульнар Баимбетова

20. Николай Асташов

21. Серик Аманов

22. Арман Исина

23. Мукашева

24. Шынгысторе Жумаханов

25. Дархан Ибраев

26. Айя Рахимжанова

27. Андрей Сидельковский

28. Базархан Карибаева

29. Даулет Кожабергенов

30. …

31. Марал Ерманов

32. Бекмагамбетов

33. Дана Круглова

34. Шынар Нурахметова

35. …

36. Амина Оспанова

37. Жанат Абилев

38. Виталий Дедов

39. Надежда Карнаева

40. Бекзат Жанболатова

41. Матвей Клыков

42. Аслан Назаралиев

43. Гульнара Каипбергенова

44. Алтын Нажкенова

45. Гульнара Кошенова

46. Тлеулес Нурхамит

47. …

48. Жанбосынова

49. Динара Даулет

50. Жандос Ескеров

51. Асем Акмагамбетова

52. Арман Сагимбеков

53. Айгерим Куралбай

54. Нурлан Тулебаев

55. Анар Тулебаева

56. Дамели Куралбай

57. Виктор Зубов

58. Галина Зубова

59. Бекзат Жолдыбаев

60. Нурдос Орынбаев

61. Сарсенбек Еримбетов

62. Зухра Айболатова

63. Айман Омарова

64. Зульфия Иминова

65. Жанкозы Абдисаттар

66. Даваа Ахболат

67. Саттыгуль Усен

68. Асылым Акболаткызы

69. Асель Абильдаева

70. Мейрамбек Сериков

71. Айсулу Гатиат

72. Максут Гатиат

73. Адильжан Гатиат

74. Олег Алекперов

75. Ольга Девичинская

76. Латипа Мурат

77. Талап Салтанат

78. Уларжурсин Салтанаткызы

79. Зубаржат Габдижамалова

80. Иван Каратеев

81. Марат Куанышалин

82. Еркин Утепов

83. Мурат Мамиев

84. Ильяс Сейпилов

85. Наби Егамбердиев

86. Андрей Попков

87. Евгений Кулгавый

88. Маолина Нуерлан

89. Назым Абаганова

90. Нурболат Алимхан

91. Еркебулан Адаев

92. Гулим Акишева

93. Анара Асырова

94. Сауле Нурманова

95. Асхат Нурманов

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета в Талгарском районе Алматинской области.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что в 07.22 самолет Fokker 100 «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром РК. Также в ведомстве сообщили, что до выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

По последним данным, погибли 14 человек, еще 24 человека пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшим будет оказана помощь (…). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».