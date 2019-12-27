«Ушёл, чтобы остаться. Особенности «транзита» по-казахстански». «К-Ж.Токаев ведет себя как политик, который пришел всерьез и надолго». «Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам?». «Похищение невесты — варварство, а не традиция»

Сетевой Казахстан 27 декабря 2019г.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахcтан. Итоги года. Три всадника транзита» — Как в Казахстане, так и в России есть влиятельная группа экспертов, для которых вопрос о политическом будущем главы государства является хлебом насущным. Именно эта категория политологов постоянно «вбрасывала» в инфополе РК тему «временного» президентства, конфликта, якобы имеющего место быть между аппаратами Елбасы и К-Ж.ТОКАЕВА. Относительно зарубежного происхождения подобных версий можно поспорить, но в чем ЕРТЫСБАЕВ прав, К-Ж.Токаев ведет себя как политик, который пришел всерьез и надолго. Соответственно, те решения, которые принимаются президентской командой, закладывают формат новой управленческой модели, соответствующей текущей политической и социальной ситуации в стране.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – «Ушёл, чтобы остаться. Особенности «транзита» по-казахстански» — Второй президент при жизни первого, пришедший к власти по сценарию, прописанному своим же предшественником, – «транзит» по-казахстански в минувшем году стал темой множества публикаций в международных СМИ, а словосочетание «смена власти в Казахстане» вошло в число самых часто употребляемых в медиаресурсах. Впервые за почти три десятилетия в центральноазиатской стране сменился глава государства: вместо Нурсултана НАЗАРБАЕВА пост № 1 занял человек из его окружения. Как страна получила нового президента, оставшись со старым?

«Сенат одобрил законопроект «О статусе педагога». Учителя недовольны» — 26 декабря сенат парламента Казахстана одобрил проект закона «О статусе педагога» и направил его на подпись президенту. Учителя недовольны тем, что некоторые предложения педагогов не вошли в финальную версию законопроекта. В свою очередь представители власти уверены, что документ повысит статус педагогов, а также снизит нагрузку по выполнению работ, не входящих в их прямые должностные обязанности.

TENGRINEWS . KZ . «Назарбаев остается гарантом стабильности — пресс-секретарь Елбасы» — В преддверии празднования Нового года журналисты Tengrinews.kz обратились к пресс-секретарю Первого Президента – Елбасы Айдосу УКИБАЮ с предложением ответить на ряд вопросов о деятельности пресс-службы Нурсултана НАЗАРБАЕВА — Действительно, подобное событие в нашей стране произошло впервые. И, как вы подчеркнули, в мире не существует модели государственного управления, когда Первый Президент остается гарантом политической стабильности. С 20 по 26 марта передо мной стояла задача собрать команду профессионалов, готовых к работе в абсолютно новых условиях. В то же время пресс-служба Елбасы должна была формироваться из тех кадров, которые уже имели опыт работы с Нурсултаном Абишевичем. Конечно же, перед тем как обеспечить информационное сопровождение деятельности Первого Президента, стояла задача разъяснить и довести до людей статус Елбасы. Здесь важно понимать, что Нурсултан Назарбаев был и остается ключевым звеном политических реформ, которые были запущены задолго до сложения им президентских полномочий.

VLAST . KZ . «Год ожидания перемен» — 2019-й конечно войдет в учебники истории Казахстана. Этот год поменял не только расположение кабинета Нурсултана НАЗАРБАЕВА в столице, он давал и отнимал надежду на перемены у тех, кто давно или недавно их хочет, менял представление людей о политике, активизме и протестах. Этот год непросто описать в нескольких определениях, но редакция Vласти рискнула это сделать.

CAMONITOR . KZ . «Курс тенге, инфляция, цены на жилье: какие сюрпризы готовит нам 2020 год?» — По уже сложившейся традиции в конце декабря мы предлагаем нашим читателям экспертные прогнозы относительно того, как может измениться социально-экономическая ситуация в стране в следующем году. Речь пойдет о валютном курсе, а также о ценах на нефть, ГСМ, коммунальные услуги, продукты питания, товары первой необходимости и недвижимость. Денис КРИВОШЕЕВ, экономист: «Цены будут компенсировать многолетнее сдерживание». Вячеслав ДОДОНОВ, д.э.н., главный научный сотрудник КИСИ: «Инфляция, на мой взгляд, будет стабильной». Рамазан ДОСОВ, ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана: «Мы сохраняем умеренные девальвационные ожидания».

LITER . KZ . «Дарига Назарбаева рассказала о задачах Сената РК на 2020 год» — Председатель Сената Дарига НАЗАРБАЕВА подвела итоги работы палаты за 2019 год и поставила задачи на год предстоящий — В самом начале 2020 года вам предстоит поездка по регионам. На вас возлагается важная и ответственная миссия – встретиться с казахстанцами, услышать их предложения, понять их настроения, поддержать их в их интересах и надеждах. Ваша задача — доступным языком разъяснить людям, что изменится в их жизни с 1 января 2020 года со вступлением в силу принятых Парламентом за последнее время законов. Изменения, как вы знаете, коснутся социальных выплат, государственных спецпособий, гарантированного социального пакета и адресной социальной помощи. Новый механизм должен пресечь иждивенчество и мотивировать людей к трудоустройству. Также с нового года в стране начнет действовать обязательное медицинское страхование.

CARAVAN . KZ . «Алло, мы ищем кадры! Какие специалисты нужны в «Самрук-Қазына»» — Как в «Самрук-Қазыне» решают кадровый вопрос рассказала директор департамента по управлению человеческими ресурсами фонда Анар МУХАМЕДЖАНОВА — Кандидат или рекрутер регистрируются на сайте Samruk Qyzmet, задают параметры поиска и находят друг друга. Платформа дает возможность проводить видеоинтервью и дистанционное тестирование кандидатов. Соискатели могут отслеживать все этапы отбора онлайн. Сегодня на Samruk Qyzmet зарегистрировано более 7 тысяч соискателей. За период работы сайта опубликовано более 1200 вакансий, на данный момент – порядка 400 активных вакансий. Через сайт в группу компаний «Самрук-Қазына» трудоустроено более 130 сотрудников, в том числе на руководящие позиции.

«Нацхолдинги и квазигосударственные компании должны быть безубыточными» — С инициативой перевести убыточные акционерные общества в разряд государственных предприятий общественный фонд “Transparency Kazakhstan” выступает уже полгода. Письма с подробным обоснованием того, почему это нужно сделать, общественники писали во все профильные министерства, но внятного ответа от чиновников так и не добились. В итоге, как признается исполнительный директор “Transparency Kazakhstan” Ольга ШИЯН, они обратились к сенаторам. Депутаты предложением заинтересовались.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Наброски портрета нашей экономики. Часть 6» — Строительство, как отрасль экономики, показала самые высокие среднегодовые темпы роста валовой добавленной стоимости в 2015 – 2018 гг. – 4,8%, в то время как ВВП рос в этот же период на 2,6% в среднем в год. При этом, стоит отметить, что в 2015 и 2016 гг., когда цена нефть упала и вся экономика испытывала затруднения, валовая добавленная стоимость строительства в постоянных ценах не просто удержалась, а даже слегка подросла. В отличие от 2009 г., когда в аналогичных обстоятельствах она ушла в отрицательный рост. Правда, это совпало и с окончанием бума на рынке недвижимости, долгое время разгонявшем строительство.

EXPRESS — K . KZ . «Сенатор Едил Мамытбеков подверг критике новые системы оценивания в школах» — Депутат сената Едил МАМЫТБЕКОВ подверг критике новые системы оценивания в школах, а также проект 12-летнего обучения — Электронный дневник «Кунделик» – хороший бизнес, а СОРы и СОЧи – притянутые за уши методы контроля, чтобы основать «Кунделик». Во имя «Кунделика» измучили десятки тысяч учителей, а сотни тысяч учеников лишили нормального изучения школьных предметов. Ежедневный контроль утрачен. Чем это обернется в будущем, можно только предполагать.

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби – «Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам?» — Поэт Несипбек АЙТОВ написал открытое письмо Президенту РК К.ТОКАЕВУ о трайбализме в Казахстане. На примере унижения в юмористических шоу чести и достоинства казахов-найманов. В открытом письме поэта указывается, что такой публичный антинайманский мотив продолжается в нашем «искусстве» в течение последних 10-15 лет (!). Н. Айтов обращает внимание Президента РК на скрытый трайбализм в обществе и недопустимость оскорбления чести и достоинства людей не только по национальному, расовому, религиозному, но и этническому признаку (конечно, в это понятие входит и родо-племенное происхождение). Поэт и общественный деятель призывает со всей строгостью закона наказывать вульгарных и сквернословных («бейпіл ауыз») артистов, комиков, распоясавшихся за годы демократии.

365 INFO . KZ . «Запрет на строительство в Алгабасе существовал десятилетия» — 72-квартирный жилой дом в алматинской микрорайоне «Алгабас» дал крен в начале декабря 2019 года. Жильцов срочно выселили, дом проверяют ежедневно. Самое время разобраться: кто дал разрешение на строительство, где его запрещали десятилетия подряд? Ерлан ИБРАГИМ — бизнес-консультант по строительству, экономист, руководитель одной из строительных компаний, который кое-что знает о проблемном микрорайоне — В советское время в том районе высотное жилье строить было запрещено. В Алматы вообще в те времена были серьезные ограничения на строительство высотного жилья. Как по причине сейсмоопасности, так и из-за состояния почвы. Точно знаю, что в Алгабасе глиняные почвы-плывуны, там никогда не рекомендовали строительство. А если и строить что-то, обязательно нужно серьезно готовить фундамент. Котлован требовал дополнительного усиления.

«Похищение невесты — варварство, а не традиция» — Дело по факту похищения девушки в городе Арыс закрыто — несостоявшаяся невеста написала заявление, что претензий к похитителям не имеет. Но осадок остался. Вопиющий факт нарушения прав женщин в регионе возмутил женские НПО.

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