В авиакатастрофе под Алматы предварительно пострадали 24 человека – МВД

Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ — В авиакатастрофе под Алматы предварительно пострадали 24 человека, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) РК.

«По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. (…) Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ. Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что на данный момент установлена личность семи погибших:

1. Николай Астахов, 1971 г.р.

2. Р. Кайдаров, 1940 г.р.

3. Бауыржан Калиев, 10974 г.р.

4. Базархан Карибаев, 1974 г.р.

5. Марат Муратбаев, 1961 г.р.

6. Абай Нурбаев, 1982 г.р.

7. А. Исина.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета в Талгарском районе Алматинской области.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что в 07.22 самолет Fokker 100 «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром РК. Также в ведомстве сообщили, что до выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

Позднее в КЧС МВД РК сообщили, что, «по предварительной информации, погибло девять человек, пострадавших – девять, в том числе шесть детей».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшим будет оказана помощь (…). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».