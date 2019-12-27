Алматы. 27 декабря. КазТАГ — Авиакатастрофа под Алматы могла произойти из-за системы антиобледенения, сообщил информированный источник корреспонденту МИА КазТАГ.

«Погода – переохлажденный туман, соответственно, на закрылках, на всех плоскостях крыльев, возможно, было образование – как правило, противообледенительные системы, они разные, и помимо их, при взлете самолет обрабатывают противообледенительной жидкостью. Вот тут возможно какая-то была загвоздка, может быть, качество этой противообледенительной жидкости, может быть, по времени не успели выдержать – там она буквально 15-20 минут действует, потом ее эффект исчезает. В алматинском аэропорту при взлете возможно была очередь на взлет – тоже, возможно, время затянулось после обработки противообледенительной жидкостью. То есть тут много факторов. Сейчас пока все заняты эвакуацией пострадавших, но вот это, скорее всего, первая причина», — сказал в пятницу источник корреспонденту агентства.

Он напомнил, что похожая авиакатастрофа произошла в январе 2013 года.

«Аналогия с самолетом Scat – тогда был Bombardier», — уточнил источник корреспонденту агентства в пятницу.

29 января авиалайнер Canadair CL-600-2B19 авиакомпании Scat выполнял плановый внутренний рейс DV760 по маршруту Кокшетау – Алматы, но при заходе на посадку рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 21 человек – 16 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета недалеко от Талгара – в Талгарском районе.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что «на данный момент число погибших составляет семь человек». По данным ведомства, в 07.22 самолет Fokker 100 «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром РК. Также в ведомстве сообщили, что до выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

Позднее в КЧС МВД РК сообщили, что, «по предварительной информации, погибло девять человек, пострадавших – девять, в том числе шесть детей».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшим будет оказана помощь (…). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».