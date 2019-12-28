Цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались – МИИР

Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались, передает корреспондент агентства.

«При этом, по информации казахстанских авиакомпаний цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались. Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности», — сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев в субботу.

При этом он уточнил, что в преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни.

«Для предотвращения переплаты через посредников пассажирам рекомендуется приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний и аккредитованных точках продаж», — добавил вице-министр.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.

28 декабря пресс-служба МВД РК распространила сообщение, что следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

В пресс-службе КГА МИИР РК сообщили, действие сертификата Bek Air приостановлено на неопределенный срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев в субботу 28 декабря в СЦК в Нур-Султане, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что возвращать билеты на все рейсы авиакомпании Bek Air будут до 10 января. Также, по его словам, черный ящик разбившегося самолета Bek Air отправят в Москву на расшифровку.

Позже стало известно, что состояние семи из 49 пострадавших при авиакатастрофе стабилизировали врачи в Алматы.