До 8 января по той же цене будет продавать билеты «Эйр Астана» пассажирам Bek Air

Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ — Махамбет Абжан. До 8 января включительно авиакомпания «Эйр Астана» будет продавать билеты по той же цене, по которой пассажиры покупали их в Bek Air, передает корреспондент агентства.

«Пассажирам необходимо обратиться в кассу Bek Air, забрать оттуда свои деньги и обратиться в кассу «Эйр Астаны». Либо подойти с представителем Bek Air в кассу «Эйр Астаны» и выписывается новый билет по той же стоимости, который изначально покупался на рейсы Bek Air. (…) В свете того, что заместитель министра (индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев – КазТАГ) дал дополнение, предварительно, что будут и после 31 декабря продлевать запрет полетов самолетов Bek Air, мы уже сейчас тоже дали информацию о том, что мы готовы до 8 января включительно таким же механизмом предоставлять билеты (по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air — КазТАГ)», — сообщил директор по управлению доходами АО «Эйр Астана» Ерболат Байсалыков в субботу в кулуарах СЦК.

Кроме того, во время брифинга в СЦК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев сообщил, что по информации Qazaq Air пассажиры отмененных рейсов могут до 31 декабря текущего года воспользоваться услугами данной авиакомпании при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air.

«Приобретение билетов необходимо осуществить непосредственно в кассах (…) Qazaq Air. Авиакомпания SCAT до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров авиакомпании Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air, — добавил вице-министр.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.

28 декабря пресс-служба МВД РК распространила сообщение, что следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

В пресс-службе КГА МИИР РК сообщили, действие сертификата Bek Air приостановлено на неопределенный срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев в субботу 28 декабря в СЦК в Нур-Султане, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что возвращать билеты на все рейсы авиакомпании Bek Air будут до 10 января. Он отметил, что цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались. Также, по его словам, черный ящик разбившегося самолета Bek Air отправят в Москву на расшифровку.

Позже стало известно, что состояние семи из 49 пострадавших при авиакатастрофе стабилизировали врачи в Алматы.