Действие сертификата Bek Air приостановлено на неопределенный срок

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Алматы. 28 декабря. КазТАГ — Действие сертификата Bek Air приостановлено на неопределенный срок, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В авиакомпании Bek Air зарегистрировано всего 10 бортов. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана. Действие сертификата эксплуатанта Bek Air приостановлено на неопределенный срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве сообщают, что сертификат летной годности воздушного судна, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта Fokker-100 — апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940).

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