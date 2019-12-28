Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ — МВД рассказало о ходе расследования авиакатастрофы под Алматы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) РК.

«МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и опрос пассажиров данного рейса.

«Проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета. В соответствии с международными требованиями и спецификой расследования данной категории уголовных дел участие в нем примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода-изготовителя самолета, совместно с которыми будут проведены расшифровка изъятых самописцев, осмотр двигателя судна и места происшествия», — следует из сообщения.

В ведомстве отмечают, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе «Fokker» в Голландии и имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

«Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании», — уточняется в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе 9 детей. 4 пострадавшим после медицинского осмотра назначено амбулаторное лечение, они отпущены домой. Отмечается, что количество погибших — не изменилось (12 человек).

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.