Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Казахстанцы скорбят по жертвам крушения самолета Bek Air под Алматы, передает корреспондент агентства.

«В связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета в Талгарском районе Алматинской области объявить 28 декабря 2019 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в распоряжении президента Касым-Жомарта Токаева.

Во всех государственных учреждениях приспущены флаги. Телеканалы пересмотрели свои сетки вещания, исключив из программ развлекательный контент. Коллективы многих организаций отказались от проведения корпоративов. В торгово-развлектальных центра и культурно-досуговых заведения отменены праздничные мероприятия.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.