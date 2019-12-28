Казахстанцы скорбят по жертвам крушения самолета Bek Air под Алматы

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Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Казахстанцы скорбят по жертвам крушения самолета Bek Air под Алматы, передает корреспондент агентства.

«В связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета в Талгарском районе Алматинской области объявить 28 декабря 2019 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в распоряжении президента Касым-Жомарта Токаева.

Во всех государственных учреждениях приспущены флаги. Телеканалы пересмотрели свои сетки вещания, исключив из программ развлекательный контент. Коллективы многих организаций отказались от проведения корпоративов. В торгово-развлектальных центра и культурно-досуговых заведения отменены праздничные мероприятия.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

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Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.

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