Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ – Осадки в субботу ожидаются лишь на западе и северо-западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на западную часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с районов Черного моря, в связи с чем местами на западе и северо-западе сохраняется осадки в виде дождя и снега. Остальная территория РК будет в поле повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается преимущественно погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -7-9, днем -2-4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем +7+9.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -3-8.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -17-22.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -12-17.

В Жамбылской области днем местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Кызылординской области днем местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, гололед. Днем 0-5, ночью -2+3.

В Костанайской области местами дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 18 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -8-13.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -10-15.

В Западно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, возможен снегопад, ночью дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Актюбинской области местами снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -6-11.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем -14-19, ночью -22-27.

В Карагандинской области днем местами небольшие дождь со снегом, также днем местами ожидается гололед. Днем -2-7, ночью -5-10.

В Туркестанской области в горах дождь с небольшим снегом. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области ночью местами небольшой снег. Днем 0+5, ночью -1-6.

«В ближайшие два-три дня на реках юга, юго-востока республики в связи с прогнозом повышения температурного фона будет наблюдаться ослабление ледообразования, колебания уровней, возможны подъемы уровней воды на отдельных реках юго-востока», — предупредили синоптики.