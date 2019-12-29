Нур-Султан. 29 декабря. КазТАГ — Куда обращаться родственникам пассажиров рейса 2100 Bek Air для получения багажа, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Родственники пассажиров рейса 2100 а/к Bek Air за получением багажа могут обращаться в линейный отдел полиции по адресу — г. Алматы ул. Майлина, 12, телефоны: (727) 270-34-54, 270-31-02», — говорится в сообщении распространенном в воскресенье.

Напомним, ранее в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития предоставили информацию для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Bek Air. «Эйр Астана» ввела 5 дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и продолжает вести работу по вводу дополнительных внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам, отмененных рейсов Bek Air, своевременно добраться до пункта назначения. Авиакомпании SCAT и Qazaq air продлевает оказание помощи в перевозке пассажиров компании Bek Air до 31 января 2020 года при наличии свободных мест.

Кроме того, 28 декабря сообщалось, что для не вылетевших пассажиров Bek Air организован дополнительный поезд из Нур-Султана в Алматы. Поезд отправляется 30 декабря 2019 года в 22.03 со ст. Нур-Султан-1 и прибывает на ст. Алматы-2 в 17.30 31 декабря 2019 года.