Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Осадки ожидаются в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Днем и ночью -10-12.

В Алматы переменная облачность, временами осадки, ветер 2-7 метров в секунду. Днем +3+5, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, осадки (преимущественно дождь), ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Днем +5+7, ночью 0-2.