Если кто-то в правительстве виноват в авиакатастрофе, он понесет ответственность – Скляр

Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Если кто-то виноват в правительстве за крушение самолета Bek Air под Алматы, он понесет за это ответственность, заявил первый вице-премьер РК Роман Скляр.

«Если кто-то виноват в правительстве, естественно (он понесет ответственность – КазТАГ). Вы думаете, боги кого-то пожалеют? Все должны понести ответственность», — сказал Скляр в понедельник в кулуарах правительства, отвечая на вопрос корреспондента агентства, понесет ли ответственность кто-либо из правительства Казахстана за гибель пассажиров самолета Bek Air.

Он отметил, что «мы живем в правовом государстве».

«Я, как куратор авиационной отрасли, тоже чувствую ответственность, естественно. Естественно. И, поверьте, так же больно и нам. Это страшная трагедия. Повторюсь, не должно быть никаких мелочей в авиации», — добавил первый вице-премьер.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники.